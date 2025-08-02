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Потери врага по состоянию на 2 августа 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1256-е сутки полномасштабной войны составляют 1055210 человек.
Потери России в войне на 2 августа 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 1 августа потеряла:
- личного состава – около 1055210 (+1010) человек;
- танков – 11068 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 23069 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 30982 (+38) ед;
- РСЗО – 1452 (+1) ед;
- средства ПВО – 1203 (+0) ед;
- самолетов – 421 (+0) ед;
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 49196 (+139);
- крылатые ракеты – 3551 (+0);
- корабли /катера/ – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 57024 (+130);
- специальная техника – 3935 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 2 августа – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 45 воздушных целей: 8 реактивных беспилотников и 37 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны;
- зафиксировано попадание 8 БпЛА в 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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