Потери врага по состоянию на 2 августа 2025 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1256-е сутки полномасштабной войны составляют 1055210 человек.

Потери России в войне на 2 августа 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 1 августа потеряла:

личного состава – около 1055210 (+1010) человек;

танков – 11068 (+0) ед;

боевых бронированных машин – 23069 (+1) ед;

артиллерийских систем – 30982 (+38) ед;

РСЗО – 1452 (+1) ед;

средства ПВО – 1203 (+0) ед;

самолетов – 421 (+0) ед;

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 49196 (+139);

крылатые ракеты – 3551 (+0);

корабли /катера/ – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 57024 (+130);

специальная техника – 3935 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 2 августа – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 45 воздушных целей: 8 реактивных беспилотников и 37 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны;

зафиксировано попадание 8 БпЛА в 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.