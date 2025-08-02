Втрати ворога станом на 2 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1010 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1256-ту добу повномасштабної війни становлять 1055210 осіб.

Втрати Росії у війні на 2 серпня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 1 серпня втратила:

особового складу – близько 1055210 (+1010) осіб;

танків – 11068 (+0) од;

бойових броньованих машин– 23069 (+1) од;

артилерійських систем – 30982 (+38) од;

РСЗВ – 1452 (+1) од;

засоби ППО– 1203 (+0) од;

літаків – 421 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49196 (+139);

крилаті ракети – 3551 (+0);

кораблі / катери / – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 57024 (+130);

спеціальна техніка – 3935 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 серпня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 45 повітряних цілей: 8 реактивних безпілотників та 37 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів -імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни;

зафіксовано влучання 8 БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.