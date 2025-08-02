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Втрати ворога станом на 2 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1010 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1256-ту добу повномасштабної війни становлять 1055210 осіб.
Втрати Росії у війні на 2 серпня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 1 серпня втратила:
- особового складу – близько 1055210 (+1010) осіб;
- танків – 11068 (+0) од;
- бойових броньованих машин– 23069 (+1) од;
- артилерійських систем – 30982 (+38) од;
- РСЗВ – 1452 (+1) од;
- засоби ППО– 1203 (+0) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49196 (+139);
- крилаті ракети – 3551 (+0);
- кораблі / катери / – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 57024 (+130);
- спеціальна техніка – 3935 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 серпня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 45 повітряних цілей: 8 реактивних безпілотників та 37 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів -імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни;
- зафіксовано влучання 8 БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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