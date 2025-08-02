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Втрати ворога станом на 2 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Втрати ворога
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1010 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1256-ту добу повномасштабної війни становлять 1055210 осіб.

Втрати Росії у війні на 2 серпня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 1 серпня втратила:

  • особового складу – близько 1055210 (+1010) осіб;
  • танків – 11068 (+0) од;
  • бойових броньованих машин– 23069 (+1) од;
  • артилерійських систем – 30982 (+38) од;
  • РСЗВ – 1452 (+1) од;
  • засоби ППО– 1203 (+0) од;
  • літаків – 421 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49196 (+139);
  • крилаті ракети – 3551 (+0);
  • кораблі / катери / – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 57024 (+130);
  • спеціальна техніка – 3935 (+0).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 2 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 серпня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме: 

  • збито/подавлено 45 повітряних цілей: 8 реактивних безпілотників та 37 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів -імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни;
  • зафіксовано влучання 8 БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 2 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко