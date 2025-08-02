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Карта бойових дій в Україні на 2 серпня 2025 року

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1256-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 2 серпня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 2 серпня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 2 серпня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 2 серпня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 2 серпня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 2 серпня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 2 серпня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 2 серпня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 2 серпня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 2 серпня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 2 серпня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 172 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 70 авіаційних ударів, застосувавши 116 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5859 обстрілів, з них 62 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3766 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Підлиман Харківської області; Костянтинівка Донецької області; Білогір’я Запорізької області; Херсон, Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і дві артилерійські системи ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося вісім атак російських загарбників. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані бомби, здійснив 445 обстрілів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 2 серпня 2025 року

Минулої доби ворог чотири рази атакував на Південно-Слобожанському напрямку — у районах Красного Першого та Кам’янки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 2 серпня 2025 року

На Куп’янському напрямку зафіксовано десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове, Лозова та Кіндрашівка.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 2 серпня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Ямполівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та Діброва.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 2 серпня 2025 року

На Сіверському напрямку ворог шість разів йшов на позиції наших підрозділів у районах Григорівки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 2 серпня 2025 року

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили два ворожі штурми у бік Білої Гори.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 2 серпня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак поблизу населених пунктів Диліївка, Кримське, Торецьк та Олександро-Калинове.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 2 серпня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 атак агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Разіне, Новоекономічне, Затишок, Лисівка, Промінь, Звірове, Удачне, Дачне та Зелений Кут.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 2 серпня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 23 наступальні дії агресора у районах Олександроград, Піддубне, Товсте, Маліївка, Воскресенка та Новопіль.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 2 серпня 2025 року

На Оріхівському напрямку поблизу Кам’янського загарбники здійснили одну марну атаку на позиції наших захисників.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 2 серпня 2025 року

На Придніпровському напрямку підрозділи ворога сім разів намагалися йти вперед на позиції наших військ.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 2 серпня 2025 року
  

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не відбулося.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 2 серпня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, 23 липня відбулася третя зустріч української та російської делегацій у Туреччині. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що серед головних тем були припинення вогню, звільнення полонених і зустріч лідерів заради справедливого миру.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Тетяна Гойденко