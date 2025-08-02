Карта боевых действий в Украине на 2 августа 2025 года

Продолжается 1256-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 августа 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 70 авиационных ударов, применив 116 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5859 обстрелов, из них 62 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3766 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Подлиман Харьковской области; Константиновка Донецкой области; Белогорье Запорожской области; Херсон, Казачье Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и две артиллерийские системы врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь атак российских захватчиков. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив 24 управляемых бомбы, совершил 445 обстрелов, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки враг четырежды атаковал на Южно-Слобожанском направлении — в районах Красного Первого и Каменки.

На Купянском направлении зафиксировано десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово, Лозовая и Кондрашовка.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Карповка, Ямполевка, Колодец, Зеленая Долина, Торское и Диброва.

На Северском направлении враг шесть раз шел на позиции наших подразделений в районах Григоровки, Верхнекаменского и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили два вражеских штурма в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак вблизи населенных пунктов Дилиевка, Крымское, Торецк и Александро-Калиново.

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Разино, Новоэкономическое, Уют, Лисовка, Луч, Зверевое, Удачное, Дачное и Зеленый Угол.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 23 наступательных действия агрессора в районах Александроград, Поддубное, Толстое, Малиевка, Воскресенка и Новополь.

На Ореховском направлении вблизи Каменского захватчики совершили одну бесполезную атаку на позиции наших защитников.

В Приднепровском направлении подразделения врага семь раз пытались идти вперед на позиции наших войск.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не произошло.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, 23 июля прошла третья встреча украинской и российской делегаций в Турции. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что среди главных тем были прекращение огня, освобождение пленных и встреча лидеров ради справедливого мира.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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