Потери врага по состоянию на 2 сентября 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 800 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1286 год полномасштабной войны составляют 1 083 790 человек.
Потери России в войне на 2 сентября 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 2 сентября потеряла:
- личного состава – около 1083790 (+800) человек
- танков – 11156 (+1) ед
- боевых бронированных машин – 23233 (+4) ед
- артиллерийских систем – 32301 (+53) ед
- РСЗО – 1477 (+1) ед
- средства ПВО – 1213 (+0) ед
- самолетов – 422 (+0) ед
- вертолетов – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 55446 (+170)
- крылатые ракеты – 3664 (+0)
- корабли/катера – 28 (+0)
- подводные лодки – 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны – 60488 (+89)
- специальная техника – 3952 (+0)
Пораженные воздушные цели врага на 2 сентября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 120 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
