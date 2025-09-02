Потери врага по состоянию на 2 сентября 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 800 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1286 год полномасштабной войны составляют 1 083 790 человек.

Потери России в войне на 2 сентября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 2 сентября потеряла:

личного состава – около 1083790 (+800) человек

танков – 11156 (+1) ед

боевых бронированных машин – 23233 (+4) ед

артиллерийских систем – 32301 (+53) ед

РСЗО – 1477 (+1) ед

средства ПВО – 1213 (+0) ед

самолетов – 422 (+0) ед

вертолетов – 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 55446 (+170)

крылатые ракеты – 3664 (+0)

корабли/катера – 28 (+0)

подводные лодки – 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны – 60488 (+89)

специальная техника – 3952 (+0)

Пораженные воздушные цели врага на 2 сентября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

120 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

