Карта боевых действий в Украине на 2 сентября 2025 года

война, ВСУ, военные
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

Продолжается 1286-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 сентября 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 2 сентября 2025 года
Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 172 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 64 авиационных удара, сбросив 120 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4918 обстрелов, в том числе 77 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5462 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Хлебороб Сумской области; Белогорье, Новоселовка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и8 три артиллерийских средства противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 11 атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 8 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 20 управляемых авиационных бомб, и произвел 204 обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 2 сентября 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло 14 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населённых пунктов Купянск, Петропавловка и Степная Новоселовка.

На Северском направлении наши воины успешно остановили 11 атак противника у Григоровки и в направлении Серебрянки, Выемки.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районе Щербиновки на сторону Плещеевки, Нелиповки и Русиного Яра, Полтавки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Поддубное, Мирное, Перестройка, Малиевка, Шевченко и в направлении населенных пунктов Филиал, Ивановка, Искра, Александроград, Новоселовка, Камышеваха.

Однажды захватнические подразделения атаковали на Ореховском направлении – оккупанты пытались продвинуться в сторону населенного пункта Плавни.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

Также началась подготовка к встрече между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько