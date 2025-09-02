- Тип
Карта боевых действий в Украине на 2 сентября 2025 года
Продолжается 1286-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 сентября 2025 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 172 боевых столкновений.
Вчера противник нанес 64 авиационных удара, сбросив 120 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4918 обстрелов, в том числе 77 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5462 дрона-камикадзе.
Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Хлебороб Сумской области; Белогорье, Новоселовка Запорожской области.
Последние новости с фронта сегодня
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и8 три артиллерийских средства противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 11 атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 8 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 20 управляемых авиационных бомб, и произвел 204 обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили семь атак оккупанта в районах населенных пунктов Глубокое, Волчанск и в сторону Новой Кругляковки, Новоплатоновки.
На Купянском направлении вчера произошло 14 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населённых пунктов Купянск, Петропавловка и Степная Новоселовка.
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Колодец, Заречное и в сторону населенных пунктов Карповка, Шандриголово, Ямпиль, Дроновка и Серебрянка.
На Северском направлении наши воины успешно остановили 11 атак противника у Григоровки и в направлении Серебрянки, Выемки.
На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районе Временного Яра и в направлении населенных пунктов Миньковка, Николаевка, Ступочки.
На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районе Щербиновки на сторону Плещеевки, Нелиповки и Русиного Яра, Полтавки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Заповедное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Дачное в направлениях Балагана, Луча, Мирнограда, Родинского, Покровска.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Поддубное, Мирное, Перестройка, Малиевка, Шевченко и в направлении населенных пунктов Филиал, Ивановка, Искра, Александроград, Новоселовка, Камышеваха.
На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.
Однажды захватнические подразделения атаковали на Ореховском направлении – оккупанты пытались продвинуться в сторону населенного пункта Плавни.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три вражеских атаки.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.
Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.
Также началась подготовка к встрече между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
