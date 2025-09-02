Карта бойових дій в Україні на 2 вересня 2025 року

Триває 1286-й день повномасштабної війни в Україні .

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 172 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 64 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4918 обстрілів, зокрема 77 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5462 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Хлібороб Сумської області; Білогір’я, Новоселівка Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і8 три артилерійські засоби противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 11 атак росіян. Минулої доби противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 20 керованих авіаційних бомб, та здійснив 204 обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили сім атак окупанта в районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та у бік Нової Кругляківки, Новоплатонівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне та у бік населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка та Серебрянка.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили 11 атак противника поблизу Григорівки та в напрямку Серебрянки, Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували в районі Часового Яру та у напрямку населених пунктів Міньківка, Миколаївка, Ступочки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районі Щербинівки на в бік Плещіївки, Неліпівки та Русиного Яру, Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне у напрямках Балагану, Променя, Мирнограду, Родинського, Покровська.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Піддубне, Мирне, Перебудова, Маліївка, Шевченко та у напрямку населених пунктів Філія, Іванівка, Іскра, Олександроград, Новоселівка, Комишуваха.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

Один раз загарбницькі підрозділи атакували на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися у бік населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що сторони близькі до ухвалення резолюції щодо гарантій безпеки для України.

Також розпочалася підготовка до зустрічі між українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

