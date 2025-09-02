Запланована подія 2

Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Карта бойових дій в Україні на 2 вересня 2025 року

війна, ЗСУ, військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

Триває 1286-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 172 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 64 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4918 обстрілів, зокрема 77 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5462 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Хлібороб Сумської області; Білогір’я, Новоселівка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і8 три артилерійські засоби противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 11 атак росіян. Минулої доби противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 20 керованих авіаційних бомб, та здійснив 204 обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що сторони близькі до ухвалення резолюції щодо гарантій безпеки для України.

Також розпочалася підготовка до зустрічі між українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Автор:
Світлана Манько