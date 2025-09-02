Втрати ворога станом на 2 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 800 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1286 добу повномасштабної війни становлять 1 083 790 осіб.

Втрати Росії у війні на 2 вересня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 2 вересня втратила:

особового складу – близько 1083790 (+800) осіб

танків – 11156 (+1) од

бойових броньованих машин – 23233 (+4) од

артилерійських систем – 32301 (+53) од

РСЗВ – 1477 (+1) од

засоби ППО – 1213 (+0) од

літаків – 422 (+0) од

гелікоптерів – 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 55446 (+170)

крилаті ракети – 3664 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 60488 (+89)

спеціальна техніка – 3952 (+0)

Уражені повітряні цілі ворога станом на 2 вересня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

120 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.