Потери врага по состоянию на 22 сентября 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 960 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1307 сутки полномасштабной войны составляют 1 102 570 человек.
Потери России в войне на 22 сентября 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 22 сентября потеряла:
- личного состава – около 1102570 (+960) человек;
- танков – 11194 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 23282 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 32999 (+47) ед;
- РСЗО – 1493 (+1) ед;
- средства ПВО – 1218 (+0) ед;
- самолетов – 422 (+0) ед;
- вертолетов – 344 (+3);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 62001 (+403);
- крылатые ракеты – 3747 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 62363 (+118);
- специальная техника – 3969 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 22 сентября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 132 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
