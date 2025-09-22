Потери врага по состоянию на 22 сентября 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 960 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1307 сутки полномасштабной войны составляют 1 102 570 человек.

Потери России в войне на 22 сентября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 22 сентября потеряла:

личного состава – около 1102570 (+960) человек;

танков – 11194 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 23282 (+1) ед;

артиллерийских систем – 32999 (+47) ед;

РСЗО – 1493 (+1) ед;

средства ПВО – 1218 (+0) ед;

самолетов – 422 (+0) ед;

вертолетов – 344 (+3);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 62001 (+403);

крылатые ракеты – 3747 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 62363 (+118);

специальная техника – 3969 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 22 сентября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 132 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

