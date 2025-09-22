- Тип
Втрати ворога станом на 22 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 960 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1307 добу повномасштабної війни становлять 1 102 570 осіб.
Втрати Росії у війні на 22 вересня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 22 вересня втратила:
- особового складу – близько 1102570 (+960) осіб;
- танків – 11194 (+1) од;
- бойових броньованих машин - 23282 (+1) од;
- артилерійських систем – 32999 (+47) од;
- РСЗВ – 1493 (+1) од;
- засоби ППО – 1218 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 344 (+3);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 62001 (+403);
- крилаті ракети – 3747 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62363 (+118);
- спеціальна техніка – 3969 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 22 вересня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 132 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
