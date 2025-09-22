Втрати ворога станом на 22 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 960 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1307 добу повномасштабної війни становлять 1 102 570 осіб.

Втрати Росії у війні на 22 вересня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 22 вересня втратила:

особового складу – близько 1102570 (+960) осіб;

танків – 11194 (+1) од;

бойових броньованих машин - 23282 (+1) од;

артилерійських систем – 32999 (+47) од;

РСЗВ – 1493 (+1) од;

засоби ППО – 1218 (+0) од;

літаків – 422 (+0) од;

гелікоптерів – 344 (+3);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 62001 (+403);

крилаті ракети – 3747 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 62363 (+118);

спеціальна техніка – 3969 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 22 вересня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 132 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.