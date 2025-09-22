Запланована подія 2

Війна Війна
Новини
Карта бойових дій в Україні на 22 вересня 2025 року

війна, ЗСУ, військовий
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

Триває 1307-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 22 вересня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 22 вересня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 22 вересня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 22 вересня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 22 вересня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 22 вересня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 22 вересня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 22 вересня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 22 вересня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 22 вересня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 22 вересня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 156 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 94 авіаційних ударів, скинувши 191 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 5469 обстрілів, зокрема 235 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6470 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Добропілля, Дружківка, Костянтинівка Донецької області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Оріхів Запорізької області; Інгулець, Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три пункти управління БпЛА, підрозділ артилерії на позиції та два склади військового майна противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили шість атак загарбницьких військ. Також ворог завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 34 керовані авіабомби, та здійснив 165 обстрілів, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 22 вересня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Западне та у бік Одрадного.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 22 вересня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 22 вересня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог провів 21 атаку. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське та Новоселівка.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 22 вересня 2025 року

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Серебрянки та у бік Виїмки і Ямполя.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 22 вересня 2025 року

На Краматорському напрямку окупант тричі атакував у бік Ступочок та Новомаркового.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 22 вересня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та Торецька.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 22 вересня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Панківка, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Чунишине, Звірове, Удачне, Котлине та Дачне.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 22 вересня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 20 атак поблизу населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Маліївка, Січневе, Комишуваха, Вороне, Новомиколаївка та Запорізьке.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 22 вересня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів поблизу Ольгівського та у бік Полтавки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 22 вересня 2025 року

На Оріхівському напрямку загарбники шість разів намагались йти вперед на позиції наших військ в районі Кам’янського та у бік Малої Токмачки й Новоданилівки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 22 вересня 2025 року

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 22 вересня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

 Зауважимо, серпень став для окупантів місяцем мінімальних територіальних здобутків за останній час. На Добропільському напрямку вони захопили 13,5 кв. км, але втратили 25,5 кв. км. На Покровському — здобули 5 кв. км, але наші війська повернули 26 кв. км. На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках втрат територій не допущено, а на Північно-Слобожанському відбито ще 4 кв. км.

Загалом Сили оборони у серпні відновили контроль над 58 кв. км території та звільнили низку населених пунктів.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько