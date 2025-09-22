Запланована подія 2

Война Война
Новости
Карта боевых действий в Украине на 22 сентября 2025 года

война, ВСУ, военный
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

Продолжается 1307-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 22 сентября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 22 сентября 2025 года
Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 156 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 94 авиационных удара, сбросив 191 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, произвел 5469 обстрелов, в том числе 235 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6470 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Доброполье, Дружковка, Константиновка Донецкой области; Гавриловка Днепропетровской области; Орехов Запорожской области; Ингулец, Одрадокаменка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления БПЛА, подразделение артиллерии на позиции и два состава военного имущества противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили шесть атак захватнических войск. Также враг нанес 14 авиационных ударов, применив при этом 34 управляемых авиабомба, и совершил 165 обстрелов, в том числе 11 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населённых пунктов Волчанск, Тихое, Западное и в сторону Отрадного.

На Купянском направлении вчера произошло шесть вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Купянска.

На Лиманском направлении враг провел 21 атаку. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Шандриголово, Колодец, Торское и Новоселовка.

На Северском направлении враг предпринял три попытки идти вперед в районах Серебрянки и в сторону Выемки и Ямполя.

На Краматорском направлении оккупант трижды атаковал в сторону Ступочек и Новомаркового.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки и Торецкая.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Панковка, Никаноровка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Луч, Чунишино, Зверевое, Удачное, Котлино и Дачное.

На Новопавловском направлении противник совершил 20 атак вблизи населенных пунктов Филиал, Зеленый Гай, Поддубное, Малиевка, Январское, Камышеваха, Вороне, Новониколаевка и Запорожское.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отразили четыре атаки оккупантов вблизи Ольговского и в сторону Полтавки.

На Ореховском направлении захватчики шесть раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки и Новоданиловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Заметим, август стал для оккупантов месяцем минимальных территориальных достижений за последнее время. В Добропольском направлении они захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км. На Покровском получили 5 кв. км, но наши войска вернули 26 кв. км. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях потери территорий не допущены, а на Северо-Слобожанском отражены еще 4 кв. км.

В целом Силы обороны в августе возобновили контроль над 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Светлана Манько