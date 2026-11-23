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Потери врага по состоянию на 23 ноября 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 2 471 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1734 сутки полномасштабной войны составляют 1 639 641 человек.
Потери России в войне на 23 ноября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 639 641 (+2 471) человек;
- танков – 12 492 (+5);
- боевых бронированных машин – 25 941 (+18);
- артиллерийские системы – 52 731 (+70);
- РСЗО – 2 298 (+3);
- средств ПВО – 1768 (+1);
- самолетов – 452;
- вертолетов – 356;
- наземных робототехнических комплексов – 3213 (+4);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 618 262 (+1 459);
- крылатых ракет – 5 278;
- кораблей/катеров – 35;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 178713 (+651);
- специальной техники – 4 932 (+7).
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 23 ноября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 134 вражеских БпЛА типа Shahed (42 из них – реактивные), Гербера и дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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