ВСУ за последние сутки ликвидировали 2 471 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1734 сутки полномасштабной войны составляют 1 639 641 человек.

Потери России в войне на 23 ноября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 23 ноября потеряла:

личного состава – около 1 639 641 (+2 471) человек;

танков – 12 492 (+5);

боевых бронированных машин – 25 941 (+18);

артиллерийские системы – 52 731 (+70);

РСЗО – 2 298 (+3);

средств ПВО – 1768 (+1);

самолетов – 452;

вертолетов – 356;

наземных робототехнических комплексов – 3213 (+4);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 618 262 (+1 459);

крылатых ракет – 5 278;

кораблей/катеров – 35;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 178713 (+651);

специальной техники – 4 932 (+7).

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 23 ноября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 134 вражеских БпЛА типа Shahed (42 из них – реактивные), Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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