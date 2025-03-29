- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 29 марта 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1740 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1129 сутки полномасштабной войны составляют 912 490 человек.
Потери России в войне на 29 марта 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 марта потеряла:
- личного состава – около 912490 (+1740) человек,
- танков ‒ 10478 (+23) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21796 (+34) ед,
- артиллерийских систем — 25451 (+64) ед,
- РСЗО – 1345 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1122 (+3) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 31234 (+164),
- крылатые ракеты ‒ 3121 (+0), корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 42398 (+118) ед,
- специальная техника – 3787 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 29 марта – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 94 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и центре страны.
- 69 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .