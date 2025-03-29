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Втрати ворога станом на 29 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1740 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1129-ту добу повномасштабної війни становлять 912 490 осіб.
Втрати Росії у війні на 29 березня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 28 березня втратила:
- особового складу ‒ близько 912490 (+1740) осіб,
- танків ‒ 10478 (+23) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21796 (+34) од,
- артилерійських систем – 25451 (+64) од,
- РСЗВ – 1345 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1122 (+3) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31234 (+164),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42398 (+118) од,
- спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 29 березня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 94 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни.
- 69 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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