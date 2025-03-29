Карта бойових дій в Україні на 29 березня 2025 року

Триває 1130-й день повномасштабної війни в Україні .

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Мапа бойових дій в Україні станом на 29 березня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 183 боєзіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши п’ять ракет та 94 авіаудари, скинувши 179 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5899 обстрілів, зокрема 145 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2853 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Угроїди, Наумівка, Миропільське, Краснопілля, Петрушівка, Проходи Сумської області; Новопіль Донецької області; Кам’янське, Новоандріївка, Новоданилівка Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по дев’яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному засобу ППО, одному пункту управління, двом артилерійським засобам та ще по двом іншим об’єктам противника.

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Вовчанська та у бік Кам’янки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі Загризового та в напрямку Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Надія, Ямполівка та в бік Греківки, Нового, Новомихайлівки, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили одну атаку противника поблизу Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували в районі Часового Яру та в напрямку Білої Гори, Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак у районі Торецька та в бік Диліївки і Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 73 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та в бік Калинового.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Дніпроенергія.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили чотири атаки у районі Привільного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська вісім разів штурмували позиції Сил оборони в бік населених пунктів Щербаки, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Степове, Кам’янське та північніше Нестерянки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 28 авіаударів, скинувши при цьому 44 керовані авіаційні бомби, здійснив 371 обстріл, 16 з них - із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 14 штурмів загарбників.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо! Слава Україні!

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