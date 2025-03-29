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Карта бойових дій в Україні на 29 березня 2025 року

війна, Мапа бойових дій, новини з фронту
Велика війна триває три роки / Генштаб ЗСУ

Триває 1130-й день повномасштабної війни в Україні.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
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Мапа бойових дій в Україні станом на 29 березня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 29 березня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 29 березня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 29 березня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 29 березня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 29 березня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 29 березня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 29 березня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 29 березня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 29 березня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 29 березня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 29 березня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 183 боєзіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши п’ять ракет та 94 авіаудари, скинувши 179 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5899 обстрілів, зокрема 145 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2853 дрони-камікадзе.  

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Угроїди, Наумівка, Миропільське, Краснопілля, Петрушівка, Проходи Сумської області; Новопіль Донецької області; Кам’янське, Новоандріївка, Новоданилівка Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по дев’яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному засобу ППО, одному пункту управління, двом артилерійським засобам та ще по двом іншим об’єктам противника.  

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Вовчанська та у бік Кам’янки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 29 березня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі Загризового та в напрямку Богуславки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 29 березня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Надія, Ямполівка та в бік Греківки, Нового, Новомихайлівки, Зеленої Долини.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 29 березня 2025 року

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили одну атаку противника поблизу Івано-Дар’ївки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 29 березня 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували в районі Часового Яру та в напрямку Білої Гори, Предтечиного.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 29 березня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак у районі Торецька та в бік Диліївки і Щербинівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 29 березня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 73 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та в бік Калинового.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 29 березня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Дніпроенергія.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 29 березня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили чотири атаки у районі Привільного.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 29 березня 2025 року

На Оріхівському напрямку окупаційні війська вісім разів штурмували позиції Сил оборони в бік населених пунктів Щербаки, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Степове, Кам’янське та північніше Нестерянки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 29 березня 2025 року

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 29 березня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 28 авіаударів, скинувши при цьому 44 керовані авіаційні бомби, здійснив 371 обстріл, 16 з них - із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 14 штурмів загарбників.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 29 березня 2025 року

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор:
Тетяна Гойденко