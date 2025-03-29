Карта боевых действий в Украине на 29 марта 2025 года

Продолжается 1130-й день полномасштабной войны в Украине .

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 29 марта 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 183 боестолкновения.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив пять ракет и 94 авиаудара, сбросив 179 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 5899 обстрелов, в том числе 145 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2853 дрона-камикадзе.

Агресор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Угроиды, Наумовка, Миропольское, Краснополье, Петрушевка, Проходы Сумской области; Новополье Донецкой области; Каменское, Новоандреевка, Новоданиловка Запорожской области; Казачье Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному средству ПВО, одному пункту управления, двум артиллерийским средствам и еще двум другим объектам противника.

На Харьковском направлении враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска и в сторону Каменки.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Загрызового и в направлении Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населённых пунктов Надежда, Ямполевка и в сторону Грековки, Нового, Новомихайловки, Зеленой Долины.

На Северском направлении наши воины успешно остановили одну атаку противника вблизи Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районе Часового Яра и в направлении Белой Горы, Предтечиного.

На Торецком направлении враг совершил 20 атак в районе Торецкая и в сторону Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 73 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и в сторону Калинового.

На Новопавловском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 17 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Днепроэнергия.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили четыре атаки в районе Привольного.

На Ореховском направлении оккупационные войска восемь раз штурмовали позиции Сил обороны в сторону населенных пунктов Щербаки, Малые Щербаки, Малая Токмачка, Степное, Каменское и севернее Нестерянки.

В Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 28 авиаударов, сбросив при этом 44 управляемых авиационных бомб, произвел 371 обстрел, 16 из них — из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 14 штурмов захватчиков.

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы оцепление украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задания.

Присоединяйтесь к силам обороны!

Вместе победим! Слава Украине!

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