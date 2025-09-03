- Тип
Потери врага по состоянию на 3 сентября 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 780 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1287 год полномасштабной войны составляют 1 084 570 человек.
Потери России в войне на 3 сентября 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 сентября потеряла:
- личного состава – около 1084570 (+780) человек
- танков – 11157 (+1) ед
- боевых бронированных машин – 23237 (+4) ед
- артиллерийских систем – 32342 (+41) ед
- РСЗО – 1477 (+0) ед
- средства ПВО – 1213 (+0) ед
- самолетов – 422 (+0) ед
- вертолетов – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 55784 (+338)
- крылатые ракеты – 3664 (+0)
- корабли/катера – 28 (+0)
- подводные лодки – 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны – 60600 (+112)
- специальная техника – 3956 (+4)
Пораженные воздушные цели врага на 3 сентября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней атаки противника. Сбито/подавлено 451 воздушную цель, а именно:
- 430 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;
- 14 крылатых ракет Калибр;
- 7 крылатых ракет Х-101.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
