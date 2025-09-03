Потери врага по состоянию на 3 сентября 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 780 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1287 год полномасштабной войны составляют 1 084 570 человек.

Потери России в войне на 3 сентября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 сентября потеряла:

личного состава – около 1084570 (+780) человек

танков – 11157 (+1) ед

боевых бронированных машин – 23237 (+4) ед

артиллерийских систем – 32342 (+41) ед

РСЗО – 1477 (+0) ед

средства ПВО – 1213 (+0) ед

самолетов – 422 (+0) ед

вертолетов – 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 55784 (+338)

крылатые ракеты – 3664 (+0)

корабли/катера – 28 (+0)

подводные лодки – 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны – 60600 (+112)

специальная техника – 3956 (+4)

Пораженные воздушные цели врага на 3 сентября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней атаки противника. Сбито/подавлено 451 воздушную цель, а именно:

430 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;

14 крылатых ракет Калибр;

7 крылатых ракет Х-101.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

