Потери врага по состоянию на 3 сентября 2025 – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 780 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1287 год полномасштабной войны составляют 1 084 570 человек.

Потери России в войне на 3 сентября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 сентября потеряла:

  • личного состава – около 1084570 (+780) человек
  • танков – 11157 (+1) ед
  • боевых бронированных машин – 23237 (+4) ед
  • артиллерийских систем – 32342 (+41) ед
  • РСЗО – 1477 (+0) ед
  • средства ПВО – 1213 (+0) ед
  • самолетов – 422 (+0) ед
  • вертолетов – 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 55784 (+338)
  • крылатые ракеты – 3664 (+0)
  • корабли/катера – 28 (+0)
  • подводные лодки – 1 (+0)
  • автомобильная техника и автоцистерны – 60600 (+112)
  • специальная техника – 3956 (+4)
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 3 сентября 2025 – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 3 сентября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней атаки противника. Сбито/подавлено 451 воздушную цель, а именно:

  • 430 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;
  • 14 крылатых ракет Калибр;
  • 7 крылатых ракет Х-101.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 3 сентября 2025 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Автор:
Светлана Манько