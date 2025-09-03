Карта боевых действий в Украине на 3 сентября 2025 года

Продолжается 1287-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 3 сентября 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 166 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 81 авиационный удар, сбросил 150 управляемых авиабомб. Кроме того, произвел 4 809 обстрелов, в том числе 60 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 173 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Зноб-Новгородское, Винторовка Сумской области; Николаевка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, боеприпасов, пункт управления и артиллерийское средство противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили восемь атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 8 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 17 управляемых авиабомб и совершил 282 артиллерийских обстрела, в том числе двенадцать – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Красное Первое и Волчанск.

На Купянском направлении вчера произошло двенадцать атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населённых пунктов Купянск, Петропавловка, а также в сторону населенного пункта Моначиновка.

На Лиманском направлении враг атаковал восемнадцать раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодец, Торское, Диброва и в сторону населенных пунктов Дроновка и Дробышево.

На Северском направлении Силы обороны отразили семнадцать атак противника вблизи Григоровки, Выемки, Серебрянки и Федоровки.

На Краматорском направлении вчера произошло четыре боевых столкновения. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенных пунктов Ступочки и Предтечи.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Торецк, Плещеевка, Попов Яр, Яблоновка, Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Маяк, Новое Шахово, Свободное, Дачное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Мирноград, Луч, Лисовка, Удачное, Владимировка, Ивановка, Никаноровка, Вольное, Родинское, Мол.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 28 атак в районах населенных пунктов Ивановка, Новохатское, Андреевка-Клевцово, Александроград, Январское, Шевченко, Обратное и в сторону Камышевахи.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три вражеских атаки в направлении населенного пункта Антоновка.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

Также началась подготовка к встрече между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

