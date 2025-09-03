Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,37

+0,05

EUR

48,47

+0,27

Готівковий курс:

USD

41,35

41,28

EUR

48,30

48,10

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 3 вересня 2025 року

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1287-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 3 вересня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 3 вересня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 3 вересня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 3 вересня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 3 вересня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 3 вересня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 3 вересня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 3 вересня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 3 вересня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 3 вересня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 3 вересня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 3 вересня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 3 вересня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 3 вересня 2025 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 3 вересня 2025 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 3 вересня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 166 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 81 авіаційного удару, скинув 150 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 809 обстрілів, зокрема 60 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 173 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Зноб-Новгородське, Винторівка Сумської області; Миколаївка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, пункт управління та артилерійський засіб противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак росіян. Минулої доби противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіабомб та здійснив 282 артилерійські обстріли, зокрема дванадцять – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 3 вересня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Красне Перше та Вовчанськ.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 3 вересня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дванадцять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, а також у бік населеного пункту Моначинівка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 3 вересня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував вісімнадцять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське, Діброва та в бік населених пунктів Дронівка й Дробишеве.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 3 вересня 2025 року

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили сімнадцять атак противника поблизу Григорівки, Виїмки, Серебрянки та Федорівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 3 вересня 2025 року

На Краматорському напрямку вчора відбулося чотири бойові зіткнення. Загарбник намагався просуватись у напрямку населених пунктів Ступочки та Предтечине.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 3 вересня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак у районах населених пунктів Щербинівка, Торецьк, Плещіївка, Попів Яр, Яблунівка, Полтавка.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 3 вересня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Маяк, Нове Шахове, Вільне, Дачне, Новоекономічне, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Удачне, Володимирівка, Іванівка, Никанорівка, Вільне, Родинське, Молодецьке та у бік Покровська й Новопавлівки.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 3 вересня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 28 атак у районах населених пунктів Іванівка, Новохатське, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Шевченко, Обратне та в бік Комишувахи.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 3 вересня 2025 року

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 3 вересня 2025 року
Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 3 вересня 2025 року

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три ворожі атаки у напрямку населеного пункту Антонівка.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 3 вересня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що сторони близькі до ухвалення резолюції щодо гарантій безпеки для України.

Також розпочалася підготовка до зустрічі між українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько