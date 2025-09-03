Втрати ворога станом на 3 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 780 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1287 добу повномасштабної війни становлять 1 084 570 осіб.

Втрати Росії у війні на 3 вересня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 вересня втратила:

особового складу – близько 1084570 (+780) осіб

танків – 11157 (+1) од

бойових броньованих машин – 23237 (+4) од

артилерійських систем – 32342 (+41) од

РСЗВ – 1477 (+0) од

засоби ППО – 1213 (+0) од

літаків – 422 (+0) од

гелікоптерів – 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 55784 (+338)

крилаті ракети – 3664 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 60600 (+112)

спеціальна техніка – 3956 (+4)

Уражені повітряні цілі ворога станом на 3 вересня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки. Збито/подавлено 451 повітряну ціль, а саме:

430 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

14 крилатих ракет Калібр;

7 крилатих ракет Х-101.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

