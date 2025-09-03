- Тип
Втрати ворога станом на 3 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 780 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1287 добу повномасштабної війни становлять 1 084 570 осіб.
Втрати Росії у війні на 3 вересня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 вересня втратила:
- особового складу – близько 1084570 (+780) осіб
- танків – 11157 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23237 (+4) од
- артилерійських систем – 32342 (+41) од
- РСЗВ – 1477 (+0) од
- засоби ППО – 1213 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 55784 (+338)
- крилаті ракети – 3664 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 60600 (+112)
- спеціальна техніка – 3956 (+4)
Уражені повітряні цілі ворога станом на 3 вересня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки. Збито/подавлено 451 повітряну ціль, а саме:
- 430 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
- 14 крилатих ракет Калібр;
- 7 крилатих ракет Х-101.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
