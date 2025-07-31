Потери врага по состоянию на 31 июля 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1070 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1254 сутки полномасштабной войны составляют 1053260 человек.

Потери России в войне на 31 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 31 июля потеряла:

личного состава – около 1053260 (+1070) человек;

человек; танков – 11067 (+1) ед;

ед; боевых бронированных машин – 23066 (+1) ед;

ед; артиллерийских систем – 30911 (+16) ед;

ед; РСЗО – 1451 (+0) ед;

ед; средства ПВО – 1203 (+1) ед;

ед; самолетов – 421 (+0) ед;

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 48894 (+209) ;

; крылатые ракеты – 3548 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 56822 (+68) ;

; специальная техника – 3935 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 31 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают, что в ночь на 31 июля (с 18.00 30 июля) противник атаковал 317 средствами воздушного нападения (309 БпЛА, 8 крылатых ракет). Противовоздушной обороной были сбиты/подавлены:

288 враждебных БпЛА;

3 крылатые ракеты Искандер-К.



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