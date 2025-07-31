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Потери врага по состоянию на 31 июля 2025 года — Генштаб ВСУ

военный ВСУ
Полномасштабная война проходит с 24 февраля 2022 года. / Сухопутные войска ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1070 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1254 сутки полномасштабной войны составляют 1053260 человек.

Потери России в войне на 31 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 31 июля потеряла:

  • личного состава – около 1053260 (+1070) человек;
  • танков – 11067 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин – 23066 (+1) ед;
  • артиллерийских систем – 30911 (+16) ед;
  • РСЗО – 1451 (+0) ед;
  • средства ПВО – 1203 (+1) ед;
  • самолетов – 421 (+0) ед;
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 48894 (+209) ;
  • крылатые ракеты – 3548 (+0);
  • корабли/катера – 28 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 56822 (+68) ;
  • специальная техника – 3935 (+0).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 31 июля 2025 года — Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 31 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают, что в ночь на 31 июля (с 18.00 30 июля) противник атаковал 317 средствами воздушного нападения (309 БпЛА, 8 крылатых ракет). Противовоздушной обороной были сбиты/подавлены:

  • 288 враждебных БпЛА;
  • 3 крылатые ракеты Искандер-К.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 31 июля 2025 года — Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Татьяна Ковальчук