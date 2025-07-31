Втрати ворога станом на 31 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1070 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1254-ту добу повномасштабної війни становлять 1053260 осіб.

Втрати Росії у війні на 31 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 31 липня втратила:

особового складу – близько 1053260 (+1070) осіб;

осіб; танків – 11067 (+1) од;

од; бойових броньованих машин – 23066 (+1) од;

од; артилерійських систем – 30911 (+16) од;

од; РСЗВ – 1451 (+0) од;

од; засоби ППО – 1203 (+1) од;

од; літаків – 421 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48894 (+209) ;

; крилаті ракети – 3548 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 56822 (+68) ;

; спеціальна техніка – 3935 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 31 липня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють, що у ніч на 31 липня (із 18.00 30 липня) противник атакував 317-ма засобами повітряного нападу (309 БпЛА, 8 крилатих ракет). Протиповітряною обороною було збито/подавлено:

288 ворожих БпЛА;

3 крилаті ракети Іскандер-К.



Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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