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Втрати ворога станом на 31 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1070 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1254-ту добу повномасштабної війни становлять 1053260 осіб.
Втрати Росії у війні на 31 липня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 31 липня втратила:
- особового складу – близько 1053260 (+1070) осіб;
- танків – 11067 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23066 (+1) од;
- артилерійських систем – 30911 (+16) од;
- РСЗВ – 1451 (+0) од;
- засоби ППО – 1203 (+1) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48894 (+209);
- крилаті ракети – 3548 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 56822 (+68);
- спеціальна техніка – 3935 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 31 липня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють, що у ніч на 31 липня (із 18.00 30 липня) противник атакував 317-ма засобами повітряного нападу (309 БпЛА, 8 крилатих ракет). Протиповітряною обороною було збито/подавлено:
- 288 ворожих БпЛА;
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3 крилаті ракети Іскандер-К.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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