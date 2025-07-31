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Втрати ворога станом на 31 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

військовий ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року. / Сухопутні війська ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1070 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1254-ту добу повномасштабної війни становлять 1053260 осіб.

Втрати Росії у війні на 31 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 31 липня втратила:

  • особового складу – близько 1053260 (+1070)  осіб;
  • танків – 11067 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23066 (+1) од;
  • артилерійських систем – 30911 (+16) од;
  • РСЗВ – 1451 (+0) од;
  • засоби ППО – 1203 (+1) од;
  • літаків – 421 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48894 (+209);
  • крилаті ракети – 3548 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 56822 (+68);
  • спеціальна техніка – 3935 (+0).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 31 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 31 липня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють, що у ніч на 31 липня (із 18.00 30 липня) противник атакував 317-ма засобами повітряного нападу (309 БпЛА, 8 крилатих ракет). Протиповітряною обороною було збито/подавлено:

  • 288 ворожих БпЛА; 
  • 3 крилаті ракети Іскандер-К.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 31 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Ковальчук