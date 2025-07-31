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Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2025 року

військовий ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року. / Сухопутні війська ЗСУ

Триває 1254-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 31 липня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби противник завдав 70 авіаударів, скинув 122 керовані бомби.

Крім цього, здійснив 5 557 обстрілів, зокрема 64 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 472 дрони-камікадзе.

Агресор завдав авіаційного удару керованими бомбами по населеному пункту Білогір’я Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління та один артилерійський засіб противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 32 атаки росіян. Минулої доби противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 317 артилерійських обстрілів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Кам’янка.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та у напрямку Куп’янська.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів: Карпівка, Новий Мир, Рідкодуб, Ямполівка, Діброва – у бік населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Ольгівка, Ямпіль.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2025 року

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили 13 атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки, Званівки та Федорівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували у районах Часового Яру, Міньківки, Новомаркового та у напрямку Бондарного, Предтечиного.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Торецьк, Олександро-Шультине, Щербинівка, Олександро-Калинове, у напрямку Степанівки, Білої Гори та Плещіївки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора у районах населених пунктів: Попів Яр, Федорівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірівка, Котлине, Удачне, Горіхове, у напрямку населених пунктів Бойківка, Новопавлівка, Покровськ, Родинське, Червоний Лиман, Новоукраїнка, Дачне.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів: Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Маліївка, Федорівка, Шевченко, Новопіль.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили одну атаку противника поблизу населеного пункту Малинівка.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2025 року

На Оріхівському напрямку ворог атакував один раз – окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Плавні.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2025 року

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три ворожі атаки.На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2025 року

Нагадаємо, 23 липня відбулася третя зустріч української та російської делегацій у Туреччині. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що серед головних тем були припинення вогню, звільнення полонених і зустріч лідерів заради справедливого миру.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Автор:
Тетяна Ковальчук