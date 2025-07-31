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Карта боевых действий в Украине на 31 июля 2025 года
Продолжается 1254-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 31 июля 2025 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки противник нанес 70 авиаударов, сбросил 122 управляемые бомбы.
Кроме этого, произвел 5 557 обстрелов, в том числе 64 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 472 дрона-камикадзе.
Агрессор нанес авиационный удар управляемыми бомбами по населенному пункту Белогорья Запорожской области.
Последние новости с фронта сегодня
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления и одно артиллерийское средство противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 32 атаки россиян. За прошедшие сутки противник нанес семь авиационных ударов, в общей сложности сбросил 17 управляемых авиационных бомб и совершил 317 артиллерийских обстрелов, в том числе десять – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Каменка.
На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска.
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов: Карповка, Новый Мир, Редкодуб, Ямполевка, Диброва – в сторону населенных пунктов Дроновка, Шандриголово, Ольговка, Ямпиль.
На Северском направлении наши воины успешно остановили 13 атак противника вблизи Григоровки, Серебрянки, Выемки, Звоновки и Федоровки.
На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районах Временного Яра, Миньковки, Новомаркового и Бондарного, Предтечиного.
На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Торецк, Александро-Шультино, Щербиновка, Александро-Калиново, в направлении Степановки, Белой Горы и Плещеевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов: Попов Яр, Федоровка, Новоэкономическое, Луч, Лисовка, Зверевка, Котлино, Удачное, Орехово, в направлении населенных пунктов Бойковка, Новопавловка, Новокрывное, Покровское, Родин.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 24 атаки в районах населенных пунктов: Запорожье, Комар, Перестройка, Поддубное, Малиевка, Федоровка, Шевченко, Новополь.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили одну атаку противника вблизи населенного пункта Малиновка.
На Ореховском направлении враг атаковал один раз – кафиры пытались продвинуться в районе населенного пункта Плавни.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три вражеских атаки. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Напомним, 23 июля прошла третья встреча украинской и российской делегаций в Турции. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что среди главных тем были прекращение огня, освобождение пленных и встреча лидеров ради справедливого мира.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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