Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,79

+0,03

EUR

48,35

+0,70

Наличный курс:

USD

41,60

41,52

EUR

48,35

48,19

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Потери врага по состоянию на 5 августа 2025 г. – Генштаб ВСУ

военные
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1120 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1259 сутки полномасштабной войны составляют 1058260 человек.

Потери России в войне на 5 августа 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 5 августа потеряла:

  • личного состава – около 1058260 (+1120) человек;
  • танков – 11071 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин – 23091 (+12) ед;
  • артиллерийских систем – 31081 (+28) ед;
  • РСЗО – 1452 (+0) ед;
  • средства ПВО – 1203 (+0) ед;
  • самолетов – 421 (+0) ед;
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 49620 (+169);
  • крылатые ракеты – 3555 (+2);
  • корабли/катера – 28 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 57337 (+93);
  • специальная техника –3935 (+0).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 5 августа 2025 г. – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 5 августа – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • Сбиты/подавлены 29 вражеских БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 17 БпЛА на восточном направлении, 1 баллистической ракеты, а также падение сбитых (обломки) в 3 локациях на южном и северо-восточном направлениях.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 5 августа 2025 г. – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Ольга Опенько