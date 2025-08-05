Потери врага по состоянию на 5 августа 2025 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1120 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1259 сутки полномасштабной войны составляют 1058260 человек.

Потери России в войне на 5 августа 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 5 августа потеряла:

личного состава – около 1058260 (+1120) человек;

танков – 11071 (+2) ед;

боевых бронированных машин – 23091 (+12) ед;

артиллерийских систем – 31081 (+28) ед;

РСЗО – 1452 (+0) ед;

средства ПВО – 1203 (+0) ед;

самолетов – 421 (+0) ед;

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 49620 (+169);

крылатые ракеты – 3555 (+2);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 57337 (+93);

специальная техника –3935 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 5 августа – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

Сбиты/подавлены 29 вражеских БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 БпЛА на восточном направлении, 1 баллистической ракеты, а также падение сбитых (обломки) в 3 локациях на южном и северо-восточном направлениях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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