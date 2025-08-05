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Потери врага по состоянию на 5 августа 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1120 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1259 сутки полномасштабной войны составляют 1058260 человек.
Потери России в войне на 5 августа 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 5 августа потеряла:
- личного состава – около 1058260 (+1120) человек;
- танков – 11071 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 23091 (+12) ед;
- артиллерийских систем – 31081 (+28) ед;
- РСЗО – 1452 (+0) ед;
- средства ПВО – 1203 (+0) ед;
- самолетов – 421 (+0) ед;
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 49620 (+169);
- крылатые ракеты – 3555 (+2);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 57337 (+93);
- специальная техника –3935 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 5 августа – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- Сбиты/подавлены 29 вражеских БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 17 БпЛА на восточном направлении, 1 баллистической ракеты, а также падение сбитых (обломки) в 3 локациях на южном и северо-восточном направлениях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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