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Карта боевых действий в Украине на 5 августа 2025 года

военные
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1259-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 5 августа 2025

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 5 августа 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 5 августа 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 5 августа 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 5 августа 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 5 августа 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 5 августа 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 5 августа 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 5 августа 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 5 августа 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 5 августа 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 5 августа 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение.

По уточненной информации, вчера противник нанес три ракетных и 72 авиационных удара, применил пять ракет и сбросил 129 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 6050 обстрелов, в том числе 76 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3925 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Архиповка Черниговской области; Доброполье, Иванополье Донецкой области; Белогорье, Успеновка, Малокатериновка Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию и один важный объект оккупанта.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 18 атак захватнических войск. Также враг нанес 14 авиационных ударов, применив при этом 26 управляемых авиабомб, и совершил 417 обстрелов, шесть из которых – из реактивных систем залпового огня.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 5 августа 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска, Красного Первого, Фиголовки и в сторону Казачьей Лопани, Гоптовки и Колодезного.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 5 августа 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло девять вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово и Лозовая.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 5 августа 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Мирное, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и в сторону Дроновки, Григорьевки и Серебрянки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 5 августа 2025 года

На Северском направлении враг предпринял девять попыток продвижения вперед в районах Григорьевки, Верхнекаменского и Выемки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 5 августа 2025 года

Две вражеские атаки отразили наши защитники в районе Часового Яра на Краматорском направлении.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 5 августа 2025 года

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка, Романовки и Щербиновки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 5 августа 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономичное, Красный Лиман, Сухецкое, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Новоукраинка и Зеленый Кут.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 5 августа 2025 года

На Новопавловском направлении противник в течение минувшего дня совершил 18 атак вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Воскресенка, Зеленый Гай, Поддубное, Мирное, Темировка и Малиевка.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 5 августа 2025 года

На Гуляйпольском направлении противник однажды пытался прорвать оборону наших защитников в районе Малиновки.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 5 августа 2025 года

На Ореховском направлении оккупационные войска предприняли одну попытку наступления на позиции наших защитников в сторону Новоандреевки.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 5 августа 2025 года

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг предпринял пять напрасных попыток атаковать позиции украинских подразделений.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 5 августа 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, 23 июля прошла третья встреча украинской и российской делегаций в Турции. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что среди главных тем были прекращение огня, освобождение пленных и встреча лидеров ради справедливого мира.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Ольга Опенько