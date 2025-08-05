Втрати ворога станом на 5 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1120 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1259-ту добу повномасштабної війни становлять 1058260 осіб.

Втрати Росії у війні на 5 серпня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 5 серпня втратила:

особового складу – близько 1058260 (+1120) осіб;

танків – 11071 (+2) од;

бойових броньованих машин – 23091 (+12) од;

артилерійських систем – 31081 (+28) од;

РСЗВ – 1452 (+0) од;

засоби ППО – 1203 (+0) од;

літаків – 421 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49620 (+169);

крилаті ракети – 3555 (+2);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 57337 (+93);

спеціальна техніка –3935 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 серпня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

Збито/подавлено 29 ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 БпЛА на східному напрямку, 1 балістичної ракети, а також падіння збитих (уламки) у 3 локаціях на південнному та північно-східному напрямках.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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