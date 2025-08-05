- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 5 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1120 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1259-ту добу повномасштабної війни становлять 1058260 осіб.
Втрати Росії у війні на 5 серпня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 5 серпня втратила:
- особового складу – близько 1058260 (+1120) осіб;
- танків – 11071 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 23091 (+12) од;
- артилерійських систем – 31081 (+28) од;
- РСЗВ – 1452 (+0) од;
- засоби ППО – 1203 (+0) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49620 (+169);
- крилаті ракети – 3555 (+2);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 57337 (+93);
- спеціальна техніка –3935 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 серпня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- Збито/подавлено 29 ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.
- Зафіксовано влучання 17 БпЛА на східному напрямку, 1 балістичної ракети, а також падіння збитих (уламки) у 3 локаціях на південнному та північно-східному напрямках.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.