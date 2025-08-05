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Карта бойових дій в Україні на 5 серпня 2025 року

військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Триває 1259-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 5 серпня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 5 серпня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 5 серпня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 5 серпня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 5 серпня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 5 серпня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 5 серпня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 5 серпня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 5 серпня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 5 серпня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 5 серпня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав трьох ракетних та 72 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет та скинув 129 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6050 обстрілів, зокрема 76 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3925 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Архипівка Чернігівської області; Добропілля, Іванопілля Донецької області; Білогір’я, Успенівка, Малокатеринівка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, радіолокаційну станцію та один важливий об’єкт окупанта.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 18 атак загарбницьких військ. Також ворог завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 26 керованих авіабомб, та здійснив 417 обстрілів, шість із яких – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 5 серпня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська, Красного Першого, Фиголівки та в бік Козачої Лопані, Гоптівки та Колодязного.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 5 серпня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Лозова.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 5 серпня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Мирне, Колодязі, Зелена Долина, Торське та у бік Дронівки, Григорівки та Серебрянки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 5 серпня 2025 року

На Сіверському напрямку ворог здійснив дев’ять спроб просування вперед в районах Григорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 5 серпня 2025 року

Дві ворожі атаки відбили наші оборонці в районі Часового Яру на Краматорському напрямку.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 5 серпня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Торецька, Романівки та Щербинівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 5 серпня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Зелений Кут.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 5 серпня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 18 атак поблизу населених пунктів Зелене Поле, Воскресенка, Зелений Гай, Піддубне, Мирне, Темирівка та Маліївка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 5 серпня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку супротивник один раз намагався прорвати оборону наших захисників в районі Малинівки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 5 серпня 2025 року

На Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили одну спробу наступу на позиції наших захисників у бік Новоандріївки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 5 серпня 2025 року

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять марних спроб атакувати позиції українських підрозділів.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 5 серпня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, 23 липня відбулася третя зустріч української та російської делегацій у Туреччині. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що серед головних тем були припинення вогню, звільнення полонених і зустріч лідерів заради справедливого миру.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Ольга Опенько