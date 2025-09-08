Потребность Украины в международном финансировании составляет $45 млрд: какая сумма уже подтверждена

Украина нуждается в 45 миллиардах долларов международной финансовой поддержки. При этом уже подтверждены договоренности на сумму 35 миллиардов долларов. В настоящее время активно обсуждается возможность запуска новой программы из МВФ.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на заявление главы Комитета по бюджету Роксоланы Пидласой, которое она сделала после встречи с руководителем миссии МВФ в Украине Гевином Греем.

Общая сумма в 35 миллиардов долларов включает в себя транши от Международного валютного фонда в рамках текущей программы, которая действует до конца первого квартала 2027 года. На сегодняшний день остаток неиспользованных средств составляет 4,9 миллиарда долларов.

Пидласа отметила, что активно обсуждается возможность запуска новой программы из МВФ.

"Сейчас активно дискутируется возможность начала новой программы с МВФ. В этом контексте, я считаю, что поддержка МВФ в 2026 году может быть больше. Я уже приводила ранее пример Аргентины, для которой первый транш (initial disbursement) составил $12 млрд из общего объема программы в $20 млрд", - заявила она.

Глава Комитета подчеркнула, что полномасштабная война ставит Украину в уникально сложную финансовую ситуацию, не имеющую аналогов в мире. Она также выразила благодарность Международному валютному фонду за постоянную поддержку украинского бюджета и реформ.

Напомним, Украина ожидает продолжения и, вероятно, увеличения финансовой поддержки со стороны МВФ в 2026 году. Такая необходимость обусловлена дефицитом внешнего финансирования, который в 2026 году составит $40 млрд.