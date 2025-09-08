Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

--0,13

EUR

48,16

+0,03

Наличный курс:

USD

41,27

41,19

EUR

48,50

48,31

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Потребность Украины в международном финансировании составляет $45 млрд: какая сумма уже подтверждена

Роксолана Подласа, кабинет, чиновники
Роксолана Подласа потребности Украины в международном финансировании. Фото: facebook.com/roksolana.pidlasa

Украина нуждается в 45 миллиардах долларов международной финансовой поддержки. При этом уже подтверждены договоренности на сумму 35 миллиардов долларов. В настоящее время активно обсуждается возможность запуска новой программы из МВФ.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на заявление главы Комитета по бюджету Роксоланы Пидласой, которое она сделала после встречи с руководителем миссии МВФ в Украине Гевином Греем.

Общая сумма в 35 миллиардов долларов включает в себя транши от Международного валютного фонда в рамках текущей программы, которая действует до конца первого квартала 2027 года. На сегодняшний день остаток неиспользованных средств составляет 4,9 миллиарда долларов.

Пидласа отметила, что активно обсуждается возможность запуска новой программы из МВФ.

"Сейчас активно дискутируется возможность начала новой программы с МВФ. В этом контексте, я считаю, что поддержка МВФ в 2026 году может быть больше. Я уже приводила ранее пример Аргентины, для которой первый транш (initial disbursement) составил $12 млрд из общего объема программы в $20 млрд", - заявила она.

Глава Комитета подчеркнула, что полномасштабная война ставит Украину в уникально сложную финансовую ситуацию, не имеющую аналогов в мире. Она также выразила благодарность Международному валютному фонду за постоянную поддержку украинского бюджета и реформ.

Напомним, Украина ожидает продолжения и, вероятно, увеличения финансовой поддержки со стороны МВФ в 2026 году. Такая необходимость обусловлена дефицитом внешнего финансирования, который в 2026 году составит $40 млрд.

Автор:
Татьяна Ковальчук