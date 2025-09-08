Потреба України в міжнародному фінансуванні наразі складає $45 млрд: яка сума вже підтверджена

Україна наразі потребує 45 мільярдів доларів міжнародної фінансової підтримки. При цьому, вже підтверджено домовленості на суму 35 мільярдів доларів. Наразі активно обговорюється можливість запуску нової програми з МВФ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву голови Комітету з питань бюджету Роксолани Підласої, яку вона зробила після зустрічі з керівником місії МВФ в Україні Гевіном Греєм.

Загальна сума у 35 мільярдів доларів включає транші від Міжнародного валютного фонду в рамках поточної програми, яка діє до кінця першого кварталу 2027 року. На сьогодні залишок невикористаних коштів складає 4,9 мільярда доларів.

Підласа зазначила, що активно обговорюється можливість запуску нової програми з МВФ.

"Зараз активно дискутується можливість початку нової програми з МВФ. В цьому контексті, я вважаю, що підтримка МВФ в 2026 році може бути більшою. Я вже наводила раніше приклад Аргентини, для якої перший транш (initial disbursement) склав $12 млрд з загального обсягу програми в $20 млрд", — заявила вона.

Голова Комітету підкреслила, що повномасштабна війна ставить Україну в унікально складну фінансову ситуацію, яка не має аналогів у світі. Вона також висловила подяку Міжнародному валютному фонду за постійну підтримку українського бюджету та реформ.

Нагадаємо, Україна очікує на продовження та, ймовірно, збільшення фінансової підтримки з боку МВФ у 2026 році. Така необхідність зумовлена дефіцитом зовнішнього фінансування, який у 2026 році сягне $40 млрд.