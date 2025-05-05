Повышение цен на коммуникационные услуги повлияло на увеличение количества обращений к регулятору

В течение I квартала 2025 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК), рассмотрела 1328 обращений от потребителей электронных коммуникационных услуг. Это на 6,58% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основным фактором этого роста стало повышение цен на услуги

Об этом сообщает пресс-служба НКЭК.

Обращения граждан в НКЭК выросли

Защита прав потребителей одна из главных задач НКЕК. Каждое обращение – это не просто статистика, а реальная потребность людей, которые ищут помощь в решении своих вопросов, отмечают в пресс-службе.

Основные категории обращений:

Мобильная связь (47,7%).

Фиксированная голосовая связь (13,0%).

Почтовые услуги (9,7%).

Наибольшее количество обращений поступило из следующих регионов:

Киев (291 обращение).

Днепропетровская область (140).

Львовская область (118).

Харьковская область (89).

Одесская область(70).

Напомним, недавно НКЭК запустила новый сервис для проверки скорости интернет-соединения – QoS Tool – Speedtest. Этот инструмент разработан в партнерстве с Ookla и призван помочь потребителям измерять ключевые параметры качества интернет-услуг, а также собирать данные для их дальнейшего анализа.