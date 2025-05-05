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Повышение цен на коммуникационные услуги повлияло на увеличение количества обращений к регулятору
В течение I квартала 2025 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК), рассмотрела 1328 обращений от потребителей электронных коммуникационных услуг. Это на 6,58% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основным фактором этого роста стало повышение цен на услуги
Об этом сообщает пресс-служба НКЭК.
Обращения граждан в НКЭК выросли
Защита прав потребителей одна из главных задач НКЕК. Каждое обращение – это не просто статистика, а реальная потребность людей, которые ищут помощь в решении своих вопросов, отмечают в пресс-службе.
Основные категории обращений:
- Мобильная связь (47,7%).
- Фиксированная голосовая связь (13,0%).
- Почтовые услуги (9,7%).
Наибольшее количество обращений поступило из следующих регионов:
- Киев (291 обращение).
- Днепропетровская область (140).
- Львовская область (118).
- Харьковская область (89).
- Одесская область(70).
Напомним, недавно НКЭК запустила новый сервис для проверки скорости интернет-соединения – QoS Tool – Speedtest. Этот инструмент разработан в партнерстве с Ookla и призван помочь потребителям измерять ключевые параметры качества интернет-услуг, а также собирать данные для их дальнейшего анализа.