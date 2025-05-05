Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,71

+0,11

EUR

47,31

+0,23

Наличный курс:

USD

41,50

41,40

EUR

47,45

47,25

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Повышение цен на коммуникационные услуги повлияло на увеличение количества обращений к регулятору

связь
Как НКЭК решает проблемы потребителей.

В течение I квартала 2025 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК), рассмотрела 1328 обращений от потребителей электронных коммуникационных услуг. Это на 6,58% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основным фактором этого роста стало повышение цен на услуги

Об этом сообщает пресс-служба НКЭК.

Обращения граждан в НКЭК выросли

Защита прав потребителей одна из главных задач НКЕК. Каждое обращение – это не просто статистика, а реальная потребность людей, которые ищут помощь в решении своих вопросов, отмечают в пресс-службе.

Основные категории обращений:

  • Мобильная связь (47,7%).
  • Фиксированная голосовая связь (13,0%).
  • Почтовые услуги (9,7%).

Наибольшее количество обращений поступило из следующих регионов:

  • Киев (291 обращение).
  • Днепропетровская область (140).
  • Львовская область (118).
  • Харьковская область (89).
  • Одесская область(70).

Напомним, недавно НКЭК запустила новый сервис для проверки скорости интернет-соединения – QoS Tool – Speedtest. Этот инструмент разработан в партнерстве с Ookla и призван помочь потребителям измерять ключевые параметры качества интернет-услуг, а также собирать данные для их дальнейшего анализа.

Автор:
Ольга Опенько