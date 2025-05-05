Підвищення цін на комунікаційні послуги вплинуло на збільшення кількості звернень до регулятора

Протягом І кварталу 2025 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК), розглянула 1 328 звернень від споживачів електронних комунікаційних послуг. Це на 6,58% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Основним фактором цього зростання стало підвищення цін на послуги

Про це інформує пресслужба НКЕК.

Звернення громадян до НКЕК зросли

Захист прав споживачів є одним з головних завдань НКЕК. Кожне звернення – це не просто статистика, а реальна потреба людей, які шукають допомогу у вирішенні своїх питань, наголошують в пресслужбі.

Основні категорії звернень:

Мобільний зв'язок (47,7 %).

Фіксований голосовий зв'язок (13,0 %).

Поштові послуги (9,7 %).

Найбільша кількість звернень надійшла з таких регіонів:

Київ (291 звернення).

Дніпропетровська область (140).

Львівська область (118).

Харківська область (89).

Одеська область (70).

Нагадаємо, нещодавно НКЕК, запустила новий сервіс для перевірки швидкості інтернет-з’єднання – QoS Tool – Speedtest. Цей інструмент розроблений у партнерстві з компанією Ookla та покликаний допомогти споживачам вимірювати ключові параметри якості інтернет-послуг, а також збирати дані для їх подальшого аналізу.