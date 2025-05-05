Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,71

+0,11

EUR

47,31

+0,23

Готівковий курс:

USD

41,50

41,40

EUR

47,45

47,25

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Підвищення цін на комунікаційні послуги вплинуло на збільшення кількості звернень до регулятора

зв'язок
Як НКЕК вирішує проблеми споживачів.

Протягом І кварталу 2025 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК), розглянула 1 328 звернень від споживачів електронних комунікаційних послуг. Це на 6,58% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Основним фактором цього зростання стало підвищення цін на послуги

Про це інформує пресслужба НКЕК.

Звернення громадян до НКЕК зросли

Захист прав споживачів є одним з головних завдань НКЕК. Кожне звернення – це не просто статистика, а реальна потреба людей, які шукають допомогу у вирішенні своїх питань, наголошують в пресслужбі.

Основні категорії звернень:

  •  Мобільний зв'язок (47,7 %). 
  • Фіксований голосовий зв'язок (13,0 %). 
  • Поштові послуги (9,7 %).

Найбільша кількість звернень надійшла з таких регіонів:

  • Київ (291 звернення).
  • Дніпропетровська область (140).
  • Львівська область (118).
  • Харківська область (89).
  • Одеська область (70).

Нагадаємо, нещодавно НКЕК, запустила новий сервіс для перевірки швидкості інтернет-з’єднання – QoS Tool – Speedtest. Цей інструмент розроблений у партнерстві з компанією Ookla та покликаний допомогти споживачам вимірювати ключові параметри якості інтернет-послуг, а також збирати дані для їх подальшого аналізу.

Автор:
Ольга Опенько