- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Підвищення цін на комунікаційні послуги вплинуло на збільшення кількості звернень до регулятора
Протягом І кварталу 2025 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК), розглянула 1 328 звернень від споживачів електронних комунікаційних послуг. Це на 6,58% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Основним фактором цього зростання стало підвищення цін на послуги
Про це інформує пресслужба НКЕК.
Звернення громадян до НКЕК зросли
Захист прав споживачів є одним з головних завдань НКЕК. Кожне звернення – це не просто статистика, а реальна потреба людей, які шукають допомогу у вирішенні своїх питань, наголошують в пресслужбі.
Основні категорії звернень:
- Мобільний зв'язок (47,7 %).
- Фіксований голосовий зв'язок (13,0 %).
- Поштові послуги (9,7 %).
Найбільша кількість звернень надійшла з таких регіонів:
- Київ (291 звернення).
- Дніпропетровська область (140).
- Львівська область (118).
- Харківська область (89).
- Одеська область (70).
Нагадаємо, нещодавно НКЕК, запустила новий сервіс для перевірки швидкості інтернет-з’єднання – QoS Tool – Speedtest. Цей інструмент розроблений у партнерстві з компанією Ookla та покликаний допомогти споживачам вимірювати ключові параметри якості інтернет-послуг, а також збирати дані для їх подальшого аналізу.