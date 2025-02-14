НКЕК запустила сервіс для перевірки швидкості інтернету

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК), запустила новий сервіс для перевірки швидкості інтернет-з’єднання – QoS Tool – Speedtest.

Про це йдеться на сайті НКЕК.

Цей інструмент розроблений у партнерстві з компанією Ookla та покликаний допомогти споживачам вимірювати ключові параметри якості інтернет-послуг, а також збирати дані для їх подальшого аналізу.

Як працює QoS Tool – Speedtest

За допомогою QoS Tool – Speedtest користувачі зможуть дізнатися про реальну швидкість завантаження (Download) і вивантаження (Upload) даних, рівень затримки сигналу (Ping) та нестабільність з’єднання (Jitter). Отримані результати автоматично передаватимуться до НКЕК для оцінки якості послуг доступу до інтернету, що сприятиме вдосконаленню державного моніторингу та регуляторних рішень у цій сфері.

Сервіс є ліцензованим рішенням, розробленим виключно для НКЕК, що гарантує його надійність та відповідність регуляторним стандартам. Технологічні рішення компанії Ookla забезпечують високу точність вимірювань, виключаючи можливість впливу з боку інтернет-провайдерів.

Оператори зв’язку також зможуть використовувати отримані дані для аналізу та покращення якості своїх послуг. Якщо результати тестування не відповідають заявленим параметрам тарифного плану, користувачі можуть звертатися до свого провайдера для з’ясування причин та усунення можливих проблем.

Як користуватися Speedtest

Для перевірки швидкості інтернету потрібно перейти за посиланням на сайті НКЕК та натиснути кнопку "Почати".

Тестування займає лише кілька секунд, після чого користувач отримає детальну інформацію про параметри свого з’єднання.

У НКЕК наголошують, що запуск QoS Tool – Speedtest є важливим кроком для захисту прав споживачів у сфері електронних комунікацій, забезпечення прозорості ринку та покращення якості інтернет-послуг в Україні.

Додамо, у “Дії” запустили нову послугу для повідомлень про відсутність зв'язку, яка працює як онлайн, так і офлайн, з метою забезпечення стабільної роботи дзвінків та інтернету по всій країні.