НКЭК запустила сервис для проверки скорости интернета

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК), запустила новый сервис для проверки скорости интернет-соединения – QoS Tool – Speedtest.

Об этом идет речь на сайте НКЭК.

Этот инструмент разработан в партнерстве с Ookla и призван помочь потребителям измерять ключевые параметры качества интернет-услуг, а также собирать данные для их дальнейшего анализа.

Как работает QoS Tool – Speedtest

С помощью QoS Tool – Speedtest пользователи смогут узнать реальную скорость загрузки (Download) и выгрузки (Upload) данных, уровень задержки сигнала (Ping) и нестабильность соединения (Jitter). Полученные результаты будут автоматически переданы в НКЭК для оценки качества услуг доступа в интернет, что будет способствовать совершенствованию государственного мониторинга и регуляторных решений в этой сфере.

Сервис является лицензированным решением, разработанным исключительно для НКЭК, гарантирующим его надежность и соответствие регуляторным стандартам. Технологические решения Ookla обеспечивают высокую точность измерений, исключая возможность влияния со стороны интернет-провайдеров.

Операторы связи также могут использовать полученные данные для анализа и улучшения качества своих услуг. Если результаты тестирования не соответствуют заявленным параметрам тарифного плана, пользователи могут обращаться к своему провайдеру для уяснения причин и устранения возможных проблем.

Как пользоваться Speedtest

Для проверки скорости интернета необходимо перейти по ссылке на сайте НКЭК и нажать кнопку "Начать".

Тестирование занимает несколько секунд, после чего пользователь получит подробную информацию о параметрах своего соединения.

В НКЭК отмечают, что запуск QoS Tool – Speedtest является важным шагом в защите прав потребителей в сфере электронных коммуникаций, обеспечении прозрачности рынка и улучшении качества интернет-услуг в Украине.

Добавим, в Действии запустили новую услугу для сообщений об отсутствии связи, которая работает как онлайн, так и офлайн, с целью обеспечения стабильной работы звонков и интернета по всей стране.