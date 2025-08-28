Запланована подія 2

Повышение устойчивости: НБУ обновил требования к финкомпаниям

Национальный банк утвердил изменения в положение о пруденциальных требованиях для финансовых компаний. Они направлены на усиление их устойчивости и предусматривают уточнение по расчету достаточности собственного капитала, в частности исключение компонентов, которые не способны покрывать убытки из-за неденежной природы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

НБУ ужесточил требования к финансовым компаниям

Изменения подразумевают уточнение в расчете достаточности собственного капитала финансовых компаний. В него не будут включаться компоненты, которые не могут покрывать ущерб из-за своей неденежной природы, в частности:

  • дооценка активов (кроме государственных ценных бумаг), которая учитывается в капитале;
  • долгосрочные финансовые инвестиции методом участия в капитале других предприятий;
  • резервный капитал, сформированный из прибыли или дохода;
  • дополнительный капитал, образованный за счет безвозмездно полученных внеоборотных активов и других источников, кроме денежных взносов участников компании или накопленных курсовых разниц от валютных взносов в уставный капитал.

Требование относительно минимального размера собственного капитала финансовых компаний остается неизменным - от 10 до 50 млн грн в зависимости от количества и типов предоставленных финансовых услуг.

Также изменения предусматривают постепенное уменьшение (амортизацию) учитываемого в собственном капитале субординированного долга, а формула норматива левериджа уточнена в соответствии с новыми правилами.

Напомним, НБУ предлагал обновить порядок выполнения межбанковских платежных сделок в Украине в национальной валюте.

Автор:
Ольга Опенько