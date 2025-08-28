Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,08

EUR

47,88

--0,39

Готівковий курс:

USD

41,38

41,31

EUR

48,35

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Підвищення стійкості: НБУ оновив вимоги до фінкомпаній

НБУ
НБУ підвищує стійкість фінансових компаній новими правилами / НБУ

Національний банк затвердив зміни до положення про пруденційні вимоги для фінансових компаній. Вони спрямовані на посилення їхньої стійкості та передбачають уточнення щодо розрахунку достатності власного капіталу, зокрема — виключення компонентів, які не здатні покривати збитки через негрошову природу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

НБУ посилив вимоги до фінансових компаній

Зміни передбачають уточнення у розрахунку достатності власного капіталу фінансових компаній. До нього не будуть включатися компоненти, які не можуть покривати збитки через свою негрошову природу, зокрема:

  • дооцінка активів (крім державних цінних паперів), яка враховується в капіталі;
  • довгострокові фінансові інвестиції за методом участі в капіталі інших підприємств;
  • резервний капітал, сформований не з прибутку чи доходу;
  • додатковий капітал, утворений за рахунок безоплатно отриманих необоротних активів та інших джерел, окрім грошових внесків учасників компанії або накопичених курсових різниць від валютних внесків до статутного капіталу.

Вимога щодо мінімального розміру власного капіталу фінансових компаній залишається незмінною — від 10 до 50 млн грн залежно від кількості та типів наданих фінансових послуг.

Також зміни передбачають поступове зменшення (амортизацію) субординованого боргу, що враховується у власному капіталі, а формулу нормативу левериджу уточнено відповідно до нових правил.

Нагадаємо, НБУ пропонував оновити порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті. 

Автор:
Ольга Опенько