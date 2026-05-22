Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,01

EUR

51,30

-0,00

Наличный курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,60

51,40

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Позиции КамАЗов падают: бизнес массово переходит на европейские грузовики, экономящие топливо

Mercedes-Benz Atego, дорогая
Первое место по количеству регистраций занимает Mercedes-Benz Atego

За апрель в Украине зарегистрировали 1712 тяжелых грузовиков массой более 3,5 тонн. Рынок переформатировался: внутренние перепродажи и покупка новых машин просели, а вот пригон подержанной техники из Европы остается стабильным. Предприниматели отказываются от устаревших советских моделей с неэффективными двигателями и переходят на европейские машины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Внутренний рынок: отказ от старой техники

На внутреннем рынке в апреле заключили 1244 сделки купли-продажи. Это на 9% меньше, чем в марте. Из-за старта строительного и аграрного сезонов чаще всего покупали самосвалы, классические фургоны и бортовые машины.

Первое место по количеству регистраций занимает немецкий бренд Mercedes-Benz с моделью Atego, опередившей модификации Sprinter и Vario. В первую пятерку по-прежнему попадают ГАЗ 3507 и MAN L2000. Позиции КамАЗ 5511 и линейки моделей ЗИЛ (включая 130, 554 и 131 модификации) падают. Из-за высоких цен на горючее эксплуатация этих карбюраторных и устаревших дизельных двигателей стала нерентабельной, поэтому владельцы выводят их из обращения.

Фото 2 — Позиции КамАЗов падают: бизнес массово переходит на европейские грузовики, экономящие топливо

Импорт б/у машин

Импорт подержанной коммерческой техники за месяц вырос на 1% и составил 275 единиц. Однако по сравнению с прошлым годом этот сектор вырос на 10%. Бизнес покупает в Европе специализированные кузова, не требующие переоборудования: промтоварные и изотермические фургоны с гидробортами и рефрижераторами.

В этом сегменте лидируют германские марки. Модель Mercedes-Benz Atego занимает первое место, опережая среднетоннажные MAN TGL и TGM, а также коммерческие версии Volkswagen Crafter.

Фото 3 — Позиции КамАЗов падают: бизнес массово переходит на европейские грузовики, экономящие топливо

Импорт новых авто

Импорт новых грузовиков в апреле упал почти на треть. В то же время локальная украинская сборка и застройка на импортных шасси удержались на уровне 121 машины. Чаще всего производили фургоны-рефрижераторы, бортовые машины с тентами и мусоровозы.

Лидером украинского производства стал Volkswagen Crafter, на базе которого отечественные ателье производят специализированные фургоны. Далее следуют тяжелые шасси Volvo FM и MAN TGS, становящиеся основой для строительных миксеров и коммунальных спецмашин. Также работают локальные бренды, например InterCargoTruck, собирающие промышленные фургоны для торговых сетей.

Фото 4 — Позиции КамАЗов падают: бизнес массово переходит на европейские грузовики, экономящие топливо

Электрические грузовики

В апреле в категории свыше 3,5 тонн впервые появилась чистокровная электрическая техника. На вторичном рынке зарегистрировали американский пикап Tesla Cybertruck, который из-за большой конструктивной массы юридически попал в категорию грузовиков.

Также импорт пополнился электрическими фургонами Ford E-Transit, Mercedes-Benz eSprinter и китайскими городскими грузовиками Qingling. Среди новой техники дебютировали коммерческие экземпляры BYD T5 EV и городские фургоны Gecko Magicway.

" Это прямое свидетельство того, что даже в консервативном секторе тяжелой логистики начинается эра практических экспериментов с альтернативной энергией, где стоимость километра на электричестве полностью перечеркивает затраты на классическое дизельное топливо ", - отметили аналитики .

Напомним, в апреле 2026 года в Украине выросли продажи новых коммерческих автомобилей. В месяц рынок грузовых и специализированных авто составил 1122 единицы, что на 3% больше, чем в марте, и на 14% превышает показатель апреля прошлого года.

Автор:
Татьяна Ковальчук