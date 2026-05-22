Позиции КамАЗов падают: бизнес массово переходит на европейские грузовики, экономящие топливо

За апрель в Украине зарегистрировали 1712 тяжелых грузовиков массой более 3,5 тонн. Рынок переформатировался: внутренние перепродажи и покупка новых машин просели, а вот пригон подержанной техники из Европы остается стабильным. Предприниматели отказываются от устаревших советских моделей с неэффективными двигателями и переходят на европейские машины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Внутренний рынок: отказ от старой техники

На внутреннем рынке в апреле заключили 1244 сделки купли-продажи. Это на 9% меньше, чем в марте. Из-за старта строительного и аграрного сезонов чаще всего покупали самосвалы, классические фургоны и бортовые машины.

Первое место по количеству регистраций занимает немецкий бренд Mercedes-Benz с моделью Atego, опередившей модификации Sprinter и Vario. В первую пятерку по-прежнему попадают ГАЗ 3507 и MAN L2000. Позиции КамАЗ 5511 и линейки моделей ЗИЛ (включая 130, 554 и 131 модификации) падают. Из-за высоких цен на горючее эксплуатация этих карбюраторных и устаревших дизельных двигателей стала нерентабельной, поэтому владельцы выводят их из обращения.

Импорт б/у машин

Импорт подержанной коммерческой техники за месяц вырос на 1% и составил 275 единиц. Однако по сравнению с прошлым годом этот сектор вырос на 10%. Бизнес покупает в Европе специализированные кузова, не требующие переоборудования: промтоварные и изотермические фургоны с гидробортами и рефрижераторами.

В этом сегменте лидируют германские марки. Модель Mercedes-Benz Atego занимает первое место, опережая среднетоннажные MAN TGL и TGM, а также коммерческие версии Volkswagen Crafter.

Импорт новых авто

Импорт новых грузовиков в апреле упал почти на треть. В то же время локальная украинская сборка и застройка на импортных шасси удержались на уровне 121 машины. Чаще всего производили фургоны-рефрижераторы, бортовые машины с тентами и мусоровозы.

Лидером украинского производства стал Volkswagen Crafter, на базе которого отечественные ателье производят специализированные фургоны. Далее следуют тяжелые шасси Volvo FM и MAN TGS, становящиеся основой для строительных миксеров и коммунальных спецмашин. Также работают локальные бренды, например InterCargoTruck, собирающие промышленные фургоны для торговых сетей.

Электрические грузовики

В апреле в категории свыше 3,5 тонн впервые появилась чистокровная электрическая техника. На вторичном рынке зарегистрировали американский пикап Tesla Cybertruck, который из-за большой конструктивной массы юридически попал в категорию грузовиков.

Также импорт пополнился электрическими фургонами Ford E-Transit, Mercedes-Benz eSprinter и китайскими городскими грузовиками Qingling. Среди новой техники дебютировали коммерческие экземпляры BYD T5 EV и городские фургоны Gecko Magicway.

" Это прямое свидетельство того, что даже в консервативном секторе тяжелой логистики начинается эра практических экспериментов с альтернативной энергией, где стоимость километра на электричестве полностью перечеркивает затраты на классическое дизельное топливо ", - отметили аналитики .

Напомним, в апреле 2026 года в Украине выросли продажи новых коммерческих автомобилей. В месяц рынок грузовых и специализированных авто составил 1122 единицы, что на 3% больше, чем в марте, и на 14% превышает показатель апреля прошлого года.