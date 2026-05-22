Позиції КамАЗів падають: бізнес масово переходить на європейські вантажівки, які економлять паливо

За квітень в Україні зареєстрували 1712 важких вантажівок масою понад 3,5 тонни. Ринок переформатувався: внутрішні перепродажі та купівля нових машин просіли, а от пригін вживаної техніки з Європи залишається стабільним. Підприємці відмовляються від застарілих радянських моделей з неефективними двигунами та переходять на європейські машини.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Внутрішній ринок: відмова від старої техніки

На внутрішньому ринку у квітні уклали 1244 угоди купівлі-продажу. Це на 9% менше, ніж у березні. Через старт будівельного та аграрного сезонів найчастіше купували самоскиди, класичні фургони та бортові машини.

Перше місце за кількістю реєстрацій тримає німецький бренд Mercedes-Benz з моделлю Atego, яка випередила модифікації Sprinter та Vario. У першу п'ятірку все ще потрапляють ГАЗ 3507 та MAN L2000. Позиції КамАЗ 5511 та лінійки моделей ЗІЛ (включаючи 130, 554 та 131 модифікації) падають. Через високі ціни на пальне експлуатація цих карбюраторних і застарілих дизельних двигунів стала нерентабельною, тому власники виводять їх з обігу.

Імпорт вживаних машин

Імпорт вживаної комерційної техніки за місяць зріс на 1% і склав 275 одиниць. Проте порівняно з минулим роком цей сектор зріс на 10%. Бізнес купує в Європі спеціалізовані кузови, які не потребують переобладнання: промтоварні та ізотермічні фургони з гідробортами та рефрижераторами.

У цьому сегменті лідирують німецькі марки. Модель Mercedes-Benz Atego посідає перше місце, випереджаючи середньотоннажні MAN TGL і TGM, а також комерційні версії Volkswagen Crafter.

Імпорт нових авто

Імпорт нових вантажівок у квітні впав майже на третину. Водночас локальне українське складання та забудова на імпортних шасі втрималися на рівні 121 машини. Найчастіше виготовляли фургони-рефрижератори, бортові машини з тентами та сміттєвози.

Лідером українського виробництва став Volkswagen Crafter, на базі якого вітчизняні ательє створюють спеціалізовані фургони. Далі йдуть важкі шасі Volvo FM та MAN TGS, що стають основою для будівельних міксерів і комунальних спецмашин. Також працюють локальні бренди, наприклад InterCargoTruck, які збирають промислові фургони для торговельних мереж.

Електричні вантажівки

У квітні в категорії понад 3,5 тонни вперше з'явилася чистокровна електрична техніка. На вторинному ринку зареєстрували американський пікап Tesla Cybertruck, який через велику конструктивну масу юридично потрапив у категорію вантажівок.

Також імпорт поповнився електричними фургонами Ford E-Transit, Mercedes-Benz eSprinter та китайськими міськими вантажівками Qingling. Серед абсолютно нової техніки дебютували комерційні екземпляри BYD T5 EV та міські фургони Gecko Magicway.

"Це пряме свідчення того, що навіть у консервативному секторі важкої логістики починається ера практичних експериментів з альтернативною енергією, де вартість кілометра на електриці повністю перекреслює витрати на класичне дизельне пальне.", — зазначили аналітики.

Нагадаємо, у квітні 2026 року в Україні зросли продажі нових комерційних автомобілів. За місяць ринок вантажних і спеціалізованих авто склав 1122 одиниці, що на 3% більше, ніж у березні, і на 14% перевищує показник квітня минулого року.