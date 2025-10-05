Запланована подія 2

Правительство дополнительно выделило 1 млрд грн на усиление подразделения БПЛА "Феникс" Госпогранслужбы

Правительство Украины выделило 1 млрд грн из резервного фонда Госбюджета на усиление возможностей подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" Государственной пограничной службы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлия Свириденко.

Она отметила, что средства будут направлены на закупку современных ударных и разведывательных дронов, а также необходимого оборудования и материалов для их эффективной работы.

"Феникс" — первое в рамках Госпогранслужбы подразделение БПЛА и одно из самых эффективных. За прошлый год подразделением было поражено около 8 тысяч вражеских целей, а ущерб врагу от потери техники достиг $60 млн.

Напомним, Министерство обороны Украины получит дополнительно более 2 млрд грн на усиление финансирования проекта "Армия дронов Бонус".

Эта инициатива позволит военным подразделениям накапливать баллы за поражение враждебных целей. Накопленные баллы можно обменять на БПЛА и средства РЭБ, производимые в Украине. Заказ осуществляется на платформе Brave1 Market, а получение – через цифровую систему DOT-Chain Defence.

Автор:
Татьяна Гойденко