Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

+0,05

EUR

48,50

+0,13

Готівковий курс:

USD

41,30

41,22

EUR

48,85

48,70

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Уряд додатково виділив 1 млрд грн на посилення підрозділу БПЛА "Фенікс" Держприкордонслужби

Уряд виділив 1 млрд грн на підрозділ БПЛА "Фенікс"
Уряд виділив 1 млрд грн на підрозділ БПЛА "Фенікс"

Уряд України виділив 1 млрд грн з резервного фонду Держбюджету на посилення можливостей підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" Державної прикордонної служби.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки України Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що кошти скерують на закупівлю сучасних ударних та розвідувальних дронів, а також необхідного обладнання та матеріалів для їхньої ефективної роботи.

"Фенікс" — перший у межах Держприкордонслужби підрозділ БПЛА й один із найефективніших. За минулий рік підрозділом було уражено близько 8 тисяч ворожих цілей, а збитки ворога від втрати техніки сягнули $60 млн.

Нагадаємо, Міністерство оборони України отримає додатково понад 2 млрд грн на посилення фінансування проєкту "Армія дронів Бонус". 

Ця ініціатива дозволить військовим підрозділам накопичувати бали за ураження ворожих цілей. Накопичені бали можна обміняти на БпЛА та засоби РЕБ, вироблені в Україні. Замовлення здійснюється на платформі Brave1 Market, а отримання — через цифрову систему DOT-Chain Defence.

Автор:
Тетяна Гойденко