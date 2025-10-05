Уряд додатково виділив 1 млрд грн на посилення підрозділу БПЛА "Фенікс" Держприкордонслужби

Уряд України виділив 1 млрд грн з резервного фонду Держбюджету на посилення можливостей підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" Державної прикордонної служби.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки України Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що кошти скерують на закупівлю сучасних ударних та розвідувальних дронів, а також необхідного обладнання та матеріалів для їхньої ефективної роботи.

"Фенікс" — перший у межах Держприкордонслужби підрозділ БПЛА й один із найефективніших. За минулий рік підрозділом було уражено близько 8 тисяч ворожих цілей, а збитки ворога від втрати техніки сягнули $60 млн.

Нагадаємо, Міністерство оборони України отримає додатково понад 2 млрд грн на посилення фінансування проєкту "Армія дронів Бонус".

Ця ініціатива дозволить військовим підрозділам накопичувати бали за ураження ворожих цілей. Накопичені бали можна обміняти на БпЛА та засоби РЕБ, вироблені в Україні. Замовлення здійснюється на платформі Brave1 Market, а отримання — через цифрову систему DOT-Chain Defence.