Правительство готовит дополнительные дотации для прифронтовых общин

Правительство работает над увеличением финансовой поддержки прифронтовых общин. В ближайшее время должны решить вопросы распределения дополнительных дотаций местным бюджетам, которые испытали негативное влияние из-за вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

По ее словам, сегодня в 216 общинах десяти прифронтовых областей проживают более 6 млн человек. Несмотря на ежедневные российские обстрелы, там продолжают работать школы, больницы, предприятия и коммунальные службы.

Приоритетом правительства названо сохранение устойчивости и экономической активности прифронтовых общин, а также обеспечение надлежащего уровня поддержки жителям.

Отдельное внимание во время совещания было уделено поддержке детей. В частности, речь шла о размещении детей из числа внутренне перемещенных лиц и помощи детям погибших Защитников и Защитниц.

Правительство уже реализует комплексный пакет из 60 программ поддержки для прифронтовых территорий. Он охватывает:

безопасное образование, в том числе подземные школы и сады;

безвозмездное горячее питание для более 728 тыс. учащихся;

доплаты медикам;

продолжение финансирования медицинских учреждений;

адресную помощь врачам;

поддержку ВПЛ и уязвимых категорий;

расширенные возможности для украинских производителей в рамках программ "Сделано в Украине".

Отдельное направление работы – подготовка к зиме. В рамках Планов устойчивости общины должны обеспечиваться резервным питанием, теплом и водоснабжением.

Заметим, что Ассоциация прифронтовых городов и общин готовит для представления в Кабинет министров второй пакет предложений по государственной программе поддержки прифронтовых территорий. Она объявила о начале сбора предложений от общин для его наполнения.

Для прифронтовых территорий дополнительные дотации важны, потому что местные бюджеты там одновременно теряют доходы и несут более высокие расходы на базовые услуги, эвакуацию, социальную поддержку и подготовку критической инфраструктуры к зиме. Это также должно помочь обществу сохранить работу школ, больниц, коммунальных служб и бизнеса в условиях постоянных обстрелов.