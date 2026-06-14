Уряд готує додаткові дотації для прифронтових громад

Уряд працює над збільшенням фінансової підтримки прифронтових громад. Найближчим часом мають вирішити питання розподілу додаткових дотацій місцевим бюджетам, які зазнали негативного впливу через збройну агресію РФ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

За її словами сьогодні у 216 громадах десяти прифронтових областей проживають понад 6 млн людей. Попри щоденні російські обстріли там продовжують працювати школи, лікарні, підприємства та комунальні служби.

Пріоритетом уряду названо збереження стійкості та економічної активності прифронтових громад, а також забезпечення належного рівня підтримки для мешканців.

Окрему увагу під час наради приділили підтримці дітей. Зокрема, йшлося про розміщення дітей із числа внутрішньо переміщених осіб та допомогу дітям загиблих Захисників і Захисниць.

Уряд уже реалізує комплексний пакет із 60 програм підтримки для прифронтових територій. Він охоплює:

безпечну освіту, зокрема підземні школи та садки;

безоплатне гаряче харчування для понад 728 тис. учнів;

доплати медикам;

продовжене фінансування медичних закладів;

адресну допомогу лікарям;

підтримку ВПО та вразливих категорій;

розширені можливості для українських виробників у межах програм "Зроблено в Україні".

Окремий напрям роботи — підготовка до зими. У межах Планів стійкості громади мають забезпечувати резервним живленням, теплом і водопостачанням.

Зауважимо, Асоціація прифронтових міст і громад готує для подання до Кабінету міністрів другий пакет пропозицій щодо державної програми підтримки прифронтових територій. Вона оголосила про початок збору пропозицій від громад для його наповнення.

Для прифронтових територій додаткові дотації важливі, бо місцеві бюджети там одночасно втрачають доходи й несуть вищі витрати на базові послуги, евакуацію, соціальну підтримку та підготовку критичної інфраструктури до зими. Це також має допомогти громадам зберегти роботу шкіл, лікарень, комунальних служб і бізнесу в умовах постійних обстрілів.