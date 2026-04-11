Правительство и "Укрэнерго" согласовали действия по стабильной работе энергосистемы на Пасху

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела координационное совещание с руководством НЭК "Укрэнерго" и профильными структурами по текущей ситуации в энергосистеме в преддверии Пасхи.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Свириденко.

Стороны согласовали совместные действия по обеспечению стабильной работы энергосистемы, в частности, по усилению возможностей импорта электроэнергии.

По итогам совещания отмечено, что энергосистема сейчас работает стабильно. Правительство и оператор системы передачи принимают меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения в ближайшие дни без применения графиков отключений.

Отдельно подчеркивается, что приоритетом остается стабильное энергообеспечение населения в период пасхальных праздников.

Напомним, в результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры 8 апреля часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения. Во всех регионах Украины используются графики ограничения мощности для промышленных потребителей и почасовые графики для населения.