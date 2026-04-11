Уряд та "Укренерго" узгодили дії для стабільної роботи енергосистеми на Великдень

Юлія Свириденко
Юлія Свириденко. / Урядовий портал

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела координаційну нараду з керівництвом НЕК "Укренерго" та профільними структурами щодо поточної ситуації в енергосистемі напередодні Великодня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Свириденко.

Сторони узгодили спільні дії для забезпечення стабільної роботи енергосистеми, зокрема щодо посилення можливостей імпорту електроенергії.

За підсумками наради зазначено, що енергосистема наразі працює стабільно. Уряд і оператор системи передачі вживають заходів для забезпечення безперебійного електропостачання в найближчі дні без застосування графіків відключень.

Окремо підкреслюється, що пріоритетом залишається стабільне енергозабезпечення населення у період великодніх свят.

Нагадаємо, внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури 8 квітня частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.  В усіх регіонах України застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів та погодинні графіки для населення. 

Тетяна Гойденко