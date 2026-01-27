Правительство изменило правила закупок для Госспецтрансслужбы: обеспечением будет заниматься ДОТ

Отныне тыловые закупки продуктов питания, вещевого имущества и горюче-смазочных материалов для Государственной специальной службы транспорта Украины будет осуществлять Агентство оборонных закупок ДОТ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минобороны.

Распределение функций и бюджет

Согласно принятому решению правительства Госспецтрансслужба определяет потребности, а Государственный оператор тыла берет на себя весь закупочный процесс, гарантируя сопровождение грузов до момента их получения военными.

Сообщается, что финансирование закупок будет осуществляться в пределах действующего бюджета Госспецтрансслужбы и составляет по состоянию на сегодняшний день около 2,9 млрд грн в год.

Специфика поставки

Агентство будет закупать продукты питания по комплектам, а вещевое имущество – с учетом функциональных и эксплуатационных особенностей Государственной специальной службы транспорта Украины.

"Передача тыловых закупок Госспецтрансслужбы в Агентство позволяет Службе сосредоточиться на выполнении своих основных задач. Зато мы берем на себя ответственность за системные и прозрачные поставки в пределах их бюджета", - отметил директор Агентства оборонных закупок ДОТ Арсен Жумадилов.

Контроль качества

Несмотря на смену покупателя, контроль качества продукции остается строгим. Как и для Вооруженных Сил Украины, проверку товаров для ГОСТ будет осуществлять Главное управление государственного гарантирования качества.

Такой подход имеет целью освободить ресурс службы от непрофильных функций, гарантируя военным своевременное и качественное обеспечение.

Напомним, с 1 января 2026 года вступил в действие новый этап реформы оборонного обеспечения. Все закупки для Вооруженных сил Украины – вооружение, одежда, амуниция, питание, горюче-смазочные материалы – будет осуществлять единое Агентство оборонных закупок Министерства обороны.