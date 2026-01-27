Уряд змінив правила закупівель для Держспецтрансслужби: забезпеченням займатиметься ДОТ

Відтепер тилові закупівлі продуктів харчування, речового майна та пально-мастильних матеріалів для Державної спеціальної служби транспорту України здійснюватиме Агенція оборонних закупівель ДОТ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Розподіл функцій та бюджет

Згідно з ухваленим рішенням уряду, Держспецтрансслужба визначає потреби, а Державний оператор тилу бере на себе весь закупівельний процес, гарантуючи супровід вантажів до моменту їх отримання військовими.

Повідомляється, що фінансування закупівель здійснюватиметься в межах чинного бюджету Держспецтрансслужби і становить станом на зараз близько 2,9 млрд грн на рік.

Специфіка постачання

Агенція закуповуватиме продукти харчування за комплектами, а речове майно – з урахуванням функціональних та експлуатаційних особливостей Державної спеціальної служби транспорту України.

"Передача тилових закупівель Держспецтрансслужби до Агенції дозволяє Службі зосередитися на виконанні своїх основних завдань. Натомість ми беремо на себе відповідальність за системне та прозоре постачання в межах їхнього бюджету", – зазначив директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов.

Контроль якості

Попри зміну закупівельника, контроль якості продукції залишається суворим. Як і для Збройних Сил України, перевірку товарів для ДСТС здійснюватиме Головне управління державного гарантування якості.

Такий підхід має на меті звільнити ресурс служби від непрофільних функцій, гарантуючи військовим вчасне та якісне забезпечення.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року вступив в дію новий етап реформи оборонного забезпечення. Усі закупівлі для Збройних сил України – озброєння, одяг, амуніція, харчування, пально-мастильні матеріали – здійснюватиме єдина Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони.