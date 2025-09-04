Кабмин одобрил законопроект, который даст украинским аудиторам новые возможности на еврорынке

Кабмин одобрил законопроект об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности. Этот документ будет способствовать развитию аудиторской профессии, повышению качества аудиторских услуг и шаг на пути к евроинтеграции страны. Он также откроет новые возможности для украинских аудиторов на европейском рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства финансов.

" Положения законопроекта направлены на выполнение евроинтеграционных обязательств Украины и реализации стратегии введения отчетности по устойчивому развитию предприятиями", - подчеркнули в министерстве.

Основная цель изменений – повысить качество аудита и интегрировать Украину в европейский рынок аудиторских услуг. Законопроект предусматривает несколько важных новшеств:

Аттестация аудиторов. Внедрение аттестации специалистов по аудиту устойчивого развития по европейским нормам.

Внедрение аттестации специалистов по аудиту устойчивого развития по европейским нормам. Новые эталоны. Обязательно использование международных стандартов для проверки отчетности по устойчивому развитию.

Обязательно использование международных стандартов для проверки отчетности по устойчивому развитию. Прозрачный реестр. Создание отдельного раздела в Реестре аудиторов для специалистов, имеющих право оказывать услуги по аудиту устойчивого развития.

Создание отдельного раздела в Реестре аудиторов для специалистов, имеющих право оказывать услуги по аудиту устойчивого развития. Контроль качества. Внедрение эффективного механизма контроля качества для этих специализированных услуг.

Принятие этого закона улучшит инвестиционный климат в Украине, поскольку прозрачная отчетность по устойчивому развитию, подтвержденная аудитом, повышает доверие инвесторов и международных партнеров.

Напомним, Верховная Рада не поддержала два законопроекта, являющихся частью обязательств Украины в рамках программы финансовой поддержки со стороны Европейского Союза Ukraine Facility.