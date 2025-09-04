Запланована подія 2

Кабмин одобрил законопроект, который даст украинским аудиторам новые возможности на еврорынке

кабинет министров
В Украине усовершенствуют аудиторскую деятельность. / Правительственный портал

Кабмин одобрил законопроект об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности. Этот документ будет способствовать развитию аудиторской профессии, повышению качества аудиторских услуг и шаг на пути к евроинтеграции страны. Он также откроет новые возможности для украинских аудиторов на европейском рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства финансов.

" Положения законопроекта направлены на выполнение евроинтеграционных обязательств Украины и реализации стратегии введения отчетности по устойчивому развитию предприятиями", - подчеркнули в министерстве.

Основная цель изменений – повысить качество аудита и интегрировать Украину в европейский рынок аудиторских услуг. Законопроект предусматривает несколько важных новшеств:

  • Аттестация аудиторов. Внедрение аттестации специалистов по аудиту устойчивого развития по европейским нормам.
  • Новые эталоны. Обязательно использование международных стандартов для проверки отчетности по устойчивому развитию.
  • Прозрачный реестр. Создание отдельного раздела в Реестре аудиторов для специалистов, имеющих право оказывать услуги по аудиту устойчивого развития.
  • Контроль качества. Внедрение эффективного механизма контроля качества для этих специализированных услуг.

Принятие этого закона улучшит инвестиционный климат в Украине, поскольку прозрачная отчетность по устойчивому развитию, подтвержденная аудитом, повышает доверие инвесторов и международных партнеров. 

Напомним, Верховная Рада не поддержала два законопроекта, являющихся частью обязательств Украины в рамках программы финансовой поддержки со стороны Европейского Союза Ukraine Facility.

Автор:
Татьяна Ковальчук