Кабмін схвалив законопроєкт, що дасть українським аудиторам нові можливості на євроринку

Кабмін схвалив законопроєкт про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність. Цей документ сприятиме розвитку аудиторської професії, підвищенню якості аудиторських послуг та є кроком на шляху до євроінтеграції країни. Він також відкриє нові можливості для українських аудиторів на європейському ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

"Положення законопроєкту спрямовані на виконання євроінтеграційних зобов’язань України та реалізації стратегії запровадження звітності зі сталого розвитку підприємствами", — підкреслили у міністерстві.

Основна мета змін — підвищити якість аудиту та інтегрувати Україну в європейський ринок аудиторських послуг. Законопроєкт передбачає кілька важливих нововведень:

Атестація аудиторів. Впровадження атестації спеціалістів з аудиту сталого розвитку за європейськими нормами.

Нові стандарти. Обов'язкове використання міжнародних стандартів для перевірки звітності зі сталого розвитку.

Прозорий реєстр. Створення окремого розділу в Реєстрі аудиторів для фахівців, які мають право надавати послуги з аудиту сталого розвитку.

Контроль якості. Запровадження ефективного механізму контролю якості для цих спеціалізованих послуг.

Прийняття цього закону покращить інвестиційний клімат в Україні, оскільки прозора звітність зі сталого розвитку, підтверджена аудитом, підвищує довіру інвесторів та міжнародних партнерів.

Нагадаємо, Верховна Рада не підтримала два законопроєкти, які є частиною зобов'язань України в межах програми фінансової підтримки з боку Європейського Союзу Ukraine Facility.