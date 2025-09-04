Запланована подія 2

Кабмін схвалив законопроєкт, що дасть українським аудиторам нові можливості на євроринку

кабінет міністрів
В Україні удосконалять аудиторську діяльность. / Урядовий портал

Кабмін схвалив законопроєкт про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність. Цей документ сприятиме розвитку аудиторської професії, підвищенню якості аудиторських послуг та є кроком на шляху до євроінтеграції країни. Він також відкриє нові можливості для українських аудиторів на європейському ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

"Положення законопроєкту спрямовані на виконання євроінтеграційних зобов’язань України та реалізації стратегії запровадження звітності зі сталого розвитку підприємствами", — підкреслили у міністерстві.

Основна мета змін — підвищити якість аудиту та інтегрувати Україну в європейський ринок аудиторських послуг. Законопроєкт передбачає кілька важливих нововведень:

  • Атестація аудиторів. Впровадження атестації спеціалістів з аудиту сталого розвитку за європейськими нормами. 
  • Нові стандарти. Обов’язкове використання міжнародних стандартів для перевірки звітності зі сталого розвитку. 
  • Прозорий реєстр. Створення окремого розділу в Реєстрі аудиторів для фахівців, які мають право надавати послуги з аудиту сталого розвитку. 
  • Контроль якості. Запровадження ефективного механізму контролю якості для цих спеціалізованих послуг.

Прийняття цього закону покращить інвестиційний клімат в Україні, оскільки прозора звітність зі сталого розвитку, підтверджена аудитом, підвищує довіру інвесторів та міжнародних партнерів. 

Нагадаємо, Верховна Рада не підтримала два законопроєкти, які є частиною зобов'язань України в межах програми фінансової підтримки з боку Європейського Союзу Ukraine Facility. 

Автор:
Тетяна Ковальчук