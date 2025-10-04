Правительство ограничило доступ к данным о предприятиях ОПК для защиты оборонной промышленности

По запросу украинских производителей правительство приняло решение ограничить доступ к данным о предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в публичных реестрах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Это касается, в частности, информации о расположении предприятий и их производственных мощностях.

"Давно ожидаемое изменение для производителей украинского оружия. Усиливаем защиту украинских оружейников от российских атак и диверсий", - подчеркнула она.

Свириденко уточнила, что сокрытие данных будет происходить именно в публичных агрегаторах, чтобы посторонние лица не могли получить доступ к критической информации.

"Заложили предохранители, чтобы норма касалась именно оборонных производителей и действовала только на время военного положения. Спасибо Министерству обороны за наработанное решение", - добавила Свириденко.

Она подчеркнула, что безопасность отечественной оборонной промышленности является ключевым условием масштабирования производства, внедрения инноваций и еще более эффективного обеспечения украинской армии всем необходимым.

Напомним, Кабмин принял постановление, передающее Министерству обороны функции по определению критичности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и организации бронирования их работников.